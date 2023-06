Diablo 4 arrecadou mais de US$ 666 milhões em 5 dias, segundo a Blizzard

Diablo 4 gerou mais de US$ 666 milhões (cerca de R$ 3,2 bilhões pelo câmbio atual) em vendas nos seus primeiros cinco dias de lançamento oficial, segundo a produtora Blizzard Entertainment. O popular game de RPG, que já quebrou o recorde da empresa por ser o título com vendas mais rápidas na sua história, teve também divulgadas algumas estatísticas de sua primeira semana, como as mais de 276 milhões de horas jogadas. Diablo 4 foi lançado dia 5 de junho para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Battle.net).