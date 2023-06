Diablo 4 já tem primeiro jogador com nível 100 antes mesmo do lançamento

Diablo 4 já tem seu primeiro jogador a atingir o nível máximo no jogo de ação e RPG, antes mesmo de sua data de lançamento oficial, que acontece nesta terça-feira (6). O título ficou com o youtuber Rob2628, apesar de ter usado um método controverso durante o acesso antecipado do jogo desde 2 de junho, nas edições Digital Deluxe e Ultimate.

Pouco depois surgiu também o primeiro jogador nível 100 no modo Hardcore, o streamer cArn_ que deverá ter seu nome imortalizado em uma estátua de Lilith segundo uma competição da Blizzard. Diablo 4 está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (Battle.net).

1 de 1 Diablo 4 já tem seus primeiros jogadores a atingirem o nível 100 no modo normal e também no modo hardcore — Foto: Divulgação/Blizzard Entertainment Diablo 4 já tem seus primeiros jogadores a atingirem o nível 100 no modo normal e também no modo hardcore — Foto: Divulgação/Blizzard Entertainment

O usuário de apelido Rob2628 afirma ter sido o primeiro jogador a atingir o nível 100, tarefa que levou 54 horas e 29 minutos no total, com intervalos de 8 horas de sono. O jogador utilizou um método controverso ao explorar um bug no jogo, em que a saída de um usuário de seu grupo multiplayer reiniciava a instância do dungeon que está sendo explorado. Desta forma, seu grupo pode desafiar a dungeon Champion’s Demise continuamente, repleto de inimigos Elite que dão muitos pontos de experiência. Alguns fãs consideram que o método invalida a conquista, mas a Blizzard não se manifestou sobre o assunto.

Pouco depois, um streamer de apelido cArn_ foi o primeiro a atingir o nível 100 no modo Hardcore, modo que inclui morte permanente do personagem. Ele é conhecido por ganhar a mesma corrida ao nível máximo em Path of Exile, game de RPG online semelhante à série Diablo. A marca foi atingida na 18ª hora de uma longa stream de 20 horas, na qual ele jogou com um grupo de amigos. O streamer superou o favorito wudijo, que estava na frente na corrida para chegar ao nível 100 no modo Hardcore.

Um ponto curioso é que tanto Rob2628 quanto cArn_ estavam jogando em grupo e com a classe Bárbaro, a qual a Blizzard diminuiu a eficiência em uma atualização recente. Por sua vez, wudijo estava jogando sozinho com um personagem da classe Rogue, que utiliza armadilhas e ataques de dano indireto, mas tem menos energia e exige mais cuidado ao sofrer danos no modo Hardcore. Segundo relatos de usuários, os últimos 10 níveis para chegar ao nível 100 levam tanto tempo para conquistar quanto o tempo somado de obter os 90 níveis anteriores.