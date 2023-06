Diablo 4 quebra recorde em vendas com mais de 93 milhões de horas jogadas

Diablo 4 se tornou o jogo com vendas mais rápidas na história da Blizzard Entertainment , quebrando recordes da companhia graças aos altos números de pré-venda - ainda não revelados, vale dizer. Segundo a empresa, o game já foi jogado por mais de 93 milhões de horas, o equivalente a mais de 10 mil anos no total, considerando apenas o período de acesso antecipado em 1º de junho para usuários que compraram a edição Digital Deluxe e Ultimate. Diablo 4 foi lançado para todo o público em 5 de junho para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S , PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One e PC ( Battle.net ).

Segundo o presidente da Blizzard, Mike Ybarra, a empresa visa criar "experiências lendárias para todos compartilharem", algo que seria cumprido por Diablo 4. Ele enalteceu qualidades do game como sua jogabilidade personalizável, narrativa envolvente e quantidade de opções para interagir com o mundo, o qual pela primeira vez na franquia oferece um mundo aberto. "Seja você um veterano da série ou alguém que esteja mergulhando em Santuário pela primeira vez, damos as boas-vindas ao lançamento global de Diablo 4", conclui o executivo.

Já o gerente geral da marca Diablo, Rod Fergusson disse que este é um momento que estava em anos em construção para a equipe. "Estamos extremamente orgulhosos de oferecer aos jogadores a história mais rica já contada em um jogo de Diablo", disse Fergusson. Ele ainda comentou que o game já recebeu de milhões de jogadores desde seu anúncio em 2019, e esse suporte os incentivou a realizar a visão sombria de Santuário. "Salve Lilith, Mãe Abençoada", completou.

O aguardado game de RPG da Blizzard continua a história de Diablo 3: Reaper of Souls, 50 anos após os eventos do último título. A filha de Hatred, Lilith, é invocada de volta ao mundo mortal de Santuário para aproveitar a oportunidade de conquistá-lo após as forças do céu e inferno já estarem desgastadas por seus últimos confrontos. O jogador pode criar seu herói entre 5 classes: Bárbaro, Necromante, Druida, Renegado e Mago. A gameplay coloca você para enfrentar hordas de monstros enquanto sobe de nível e obtém melhores equipamentos para ficar mais forte.