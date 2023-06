Diablo 4 tem bug que impede jogador de avançar no jogo; saiba evitar

Diablo 4 foi lançado no dia 5 de junho com grande aclamação pelo público e crítica. Entretanto, alguns jogadores encontraram um problema no novo RPG da Blizzard que atrapalha seu progresso em uma das missões paralelas do game. Felizmente, é fácil evitar o bug e também parece ser possível consertá-lo. Diablo 4 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC pela loja digital Battle.net. O bug afeta todas as versões, mas é possível que o mesmo seja consertado por atualizações em breve. Veja a seguir onde está o glitch e saiba como evitar o travamento do seu progresso.