DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN: entenda erro que afeta WhatsApp hoje

O erro DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN pode ser encontrado quando não é possível realizar buscas por uma determinada URL no navegador. Diversos usuários encontraram essa falha no Google Chrome após o Whatsapp sair do ar nesta segunda-feira (5), por conta de uma instabilidade que afetou a versão web do mensageiro. Vale ressaltar que esse é um erro comum do navegador, mas existem algumas alterações que podem ajudar na sua resolução, como limpar os dados do cache DNS do navegador e reiniciar o seu navegador para configuração padrão, por exemplo. A seguir, entenda como funciona o erro DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN e veja como resolvê-lo.