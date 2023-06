Episódio de Simpsons previu o sumiço do submarino? Entenda o caso

Conhecida por adivinhar acontecimentos futuros, a série animada Os Simpsons , disponível no Star+ , viralizou nas redes sociais por supostamente ter previsto o desaparecimento do submarino da OceanGate, que saiu em excursão no último domingo (18), com cinco tripulantes, para visitar os destroços do navio Titanic. A embarcação acabou implodindo, sem deixar sobreviventes.

Agora, admiradores do desenho animado veem semelhanças entre a trágica história real e o episódio "Quem é o pai do Homer", no qual Homer Simpson se envolve em uma viagem submarina fracassada. Mas será que os criadores do programa realmente acertaram o que estava por vir?

No 10º episódio da 17º temporada, Homer descobre que seu verdadeiro pai é Mason Fairbanks, um rico caçador de tesouros marinhos. Na história, os dois decidem embarcar juntos em uma expedição em busca de itens valiosos, mas acabam ficando preso no fundo do mar. Em entrevista ao New York Post, Mike Reiss, roteirista que escreveu o episódio e também participou de uma excursão para ver o Titanic, comentou a repercussão e respondeu se o seriado realmente profetizou o acidente.

O que mostra o episódio "No fundo do Mar"?

A história, escrita há 17 anos, só foi ao ar em 2006 e apresenta o verdadeiro pai de Homer Simpson, Mason Fairbanks, um rico caçador de recompensas. Os dois decidem embarcam em uma viagem de submarino juntos e acabam encontrando um navio repleto de tesouros. Mas, na hora de se comunicar com seus amigos para contar sobre a descoberta, Homer acaba cometendo um acidente e a embarcação fica presa em uma barreira de corais.

Para desespero da dupla, o oxigênio começa a acabar e o protagonista entre em coma. Mas, nesse caso, o final é feliz: Homer acorda três dias depois, resgatado e cercado por sua família. Para admiradores dos Simpsons, previsão, submarino e aventura no mar pode parecer coincidência demais.

Afinal, os Simpsons adivinharam o desaparecimento do submarino Titan?

Segundo o roteirista e produtor Mike Reiss, não houve nenhuma profecia de Homer e sua família. A relação entre os Simpsons e o submarino é mera coincidência. Para o criador, submarino é uma referência cinematográfica.

No episódio "Quem é o pai do Homer", Simpsons são apenas protagonistas de uma história inspirada no filme "Crimson Tide", protagonizado por Denzel Washington e Gene Hackman. O longa, que no Brasil ganhou o título de "Maré Vermelha", conta a história de um capitão e seu primeiro oficial, que viajam para a Rússia em um submarino e se veem em meio a uma ameaça de guerra. Para quem quiser conferir as semelhanças, a produção também está disponível no Star+.

Momentos em que Os Simpsons previram o futuro

Não é por acaso que os admiradores do desenho animado procuram semelhanças entre fatos reais e antigos episódios da série. Os Simpsons ganhou a fama de adivinhar o futuro após diversas coincidências entre ficção e realidade.

No 17º episódio da temporada 11, “Bart to the Future”, que foi ao ar em 2000, o filho de Homer e Marge tem uma visão na qual Lisa aparece como presidente dos EUA e lamenta as dívidas públicas herdadas do governo anterior Donald Trump. O que era uma piada acabou se tornando realidade 16 anos depois, quando o empresário de fato se tornou presidente do país norte-americano.

Fãs da série também apontam semelhanças entre o episódio 21 da 4ª temporada, “Marge in Chains”, que foi ao ar em 1993, e a pandemia da COVID-19. Na história, os moradores de Springfield entram em quarentena após um surto da gripe de Osaka, que se espalha rapidamente pela cidade. Quando a matriarca adoece, a família passa a pesquisar a cura para a enfermidade.

Outra coincidência pode ser encontrada no episódio 5 da 10ª temporada, “When You Dish Upon A Star”. Na trama, que foi ao ar em 1998, a Disney compra a 20th Century Fox - o que de fato aconteceu 19 anos depois. Além disso, no 10º episódio da 5ª temporada, que foi ao ar em 1993, personagens inspirados em artistas de Las Vegas são atacados por seu tigre branco adestrado. Uma década depois, um dos treinadores que foi parodiado pelos Simpsons realmente foi agredido pelo animal e quase morreu.