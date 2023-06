Esposa usa Apple Watch para fazer pegadinha e marido 'passa vergonha' no trabalho

Uma mulher resolveu pregar uma peça no marido usando um recurso pouco conhecido do Apple Watch e fez o homem ficar constrangido no trabalho. Jessica Hickson, de Missouri, nos EUA, gravou um vídeo explicando como faria a pegadinha, e postou o clipe em seu perfil do TikTok (@thejessicahickson). A gravação logo viralizou na plataforma, e acumula mais de 11 milhões de visualizações em junho.

No vídeo, Jessica conta que o marido ganhou um Apple Watch de presente e insistiu para que ela se conectasse com ele pela função Walkie Talkie. O recurso, que está presente nos smartwatches da maçã desde o Apple Watch Series 1 rodando o watchOS 5.3 ou posterior, permite que usuários se conectem e conversem de forma instantânea quando a função estiver ativa. A mulher, então, decidiu mandar uma mensagem pouco convencional para o marido quando ele chegou no trabalho e arrancou risos de seus seguidores. "Pênis", disse a jovem pela mensagem de voz.

De acordo com o tabloide britânico Mirror, o homem estava cercado por colegas de trabalho quando a mensagem enviada pela esposa soou pelo Apple Watch, deixando-o completamente envergonhado. Na gravação, Jessica conta que havia se conectado com o marido pela função naquela manhã, quando descobriu que, para conversar com ele, precisa apenas pressionar um botão.

"Descobrimos que quando você está conectado com alguém e a pessoa pressiona o botão para falar, a mensagem de voz é enviada diretamente para o relógio, sem que ela seja notificada ou qualquer coisa do tipo", explica a mulher no vídeo. Ela continua a gravação dizendo que o marido só não imaginou que ela aproveitaria a situação para fazer uma piada. "Ele acabou de chegar no trabalho e eu vou enviar uma mensagenzinha para ele". Em seguida, ela aproxima o Apple Watch do rosto e grita, em tom de brincadeira: "Pênis!"

Nos comentários da publicação, que teve mais de duas milhões de curtidas, usuários caíram na gargalhada. "Eu nem ficaria bravo, isso é hilário", escreveu um. "Isso é muito bom, ele realmente cavou sua própria cova", brincou um segundo.

Como funciona o Walkie Talkie do Apple Watch?

O recurso está presente nos modelos de Apple Watch a partir do Series 1 depois da atualização do WatchOS 5.3. Com a função, usuários podem se comunicar instantaneamente e em tempo real depois de conectados. O recurso não envia notificações ou alertas - o usuário apenas recebe um feedback tátil e sonoro antes do clipe de voz ser reproduzido.

Para enviar uma mensagem pelo Walkie Talkie, é necessário se conectar a um contato antes. Para isso, abra o app no Apple Watch e clique em "Adicionar Amigos". Na sequência, escolha um contato e espere até que seu amigo aceite o convite. Se o nome do contato ficar amarelo, significa que ele aceitou o invite e vocês já podem se comunicar em tempo real. Para enviar um clipe de voz, basta manter o botão de conversa pressionado enquanto você fala alguma coisa - ao soltar o botão, a mensagem é enviada e reproduzida instantaneamente.

Vale dizer que o recurso ainda possui alcance ilimitado, pois funciona a partir de conexões de Wi-Fi e de dados móveis do Apple Watch e do iPhone (iOS). No entanto, é importante destacar que, para usar o Walkie Talkie no relógio, os dois contatos precisam estar conectados aos seus respectivos iPhones e terem o FaceTime configurado no celular.