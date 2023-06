Essa atualização do WhatsApp vai agradar quem tem preguiça de escrever mensagem

Para testar o recurso, o usuário pode apertar o botão do microfone na barra de conversa. O ícone deve se transformar em uma câmera. A partir daí, é só gravar o vídeo e depois enviar. Quem receber esse tipo de mensagem vai precisar ampliá-la tocando uma vez no vídeo para ouvir o áudio.

As mensagens de vídeo apenas podem ser gravadas em tempo real, o que ajuda a garantir mais autenticidade do conteúdo. A ferramenta também dá maior sensação de imediatismo para a conversa, sem a necessidade de procurar por um arquivo no celular para enviar para um contato. As mensagens de vídeo também são criptografadas de ponta a ponta e apenas as pessoas que participam da conversa podem acessá-las.