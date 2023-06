Essa atualização no Uber vai mudar a maneira como você espera um carro

O aplicativo da Uber receberá uma nova atualização que permite a exibição de anúncios de vídeos na plataforma. A mudança será aplicada tanto no app de viagens como no serviço do Uber Eats, plataforma de entrega de refeições e alimentos online. As propagandas personalizadas são escolhidas com base na localização do usuários e no caminho que ele deve percorrer usando o serviço. De forma geral, as informações prestadas pelos passageiros no app serão utilizadas estrategicamente para direcionar conteúdos de marcas.