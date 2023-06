F1 23 e Layers of Fear são destaques nos lançamentos da semana

F1 23 e Layers of Fear são os destaques nos lançamentos da semana, com o game anual de corrida do campeonato oficial de Fórmula 1 da FIA e a reimaginação da aclamada série de jogos de terror da Bloober Team SA . Eles foram acompanhados ainda pela versão para consoles de Crime Boss: Rockay City, games focados em narrativa com Dordogne e Jack Jeanne, o simulador Park Beyond e mais. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis.

1 de 8 F1 23 traz o game de corrida anual do campeonato de Fórmula 1 da FIA com grandes novidades e um novo capítulo em sua história — Foto: Reprodução/Steam F1 23 traz o game de corrida anual do campeonato de Fórmula 1 da FIA com grandes novidades e um novo capítulo em sua história — Foto: Reprodução/Steam

F1 23 - 16 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O game oficial do campeonato da FIA, desenvolvido pela Electronic Arts e Codemasters trouxe várias novidades em sua jogabilidade este ano, como um novo sistema de física que torna os carros mais previsíveis em pontos como aceleração, freio e rotação. Os desenvolvedores ajustaram os cálculos de física para levar em conta as mecânicas do fundo do carro, pneus e inércia e trazer uma experiência mais realista para jogadores. A nova função Precision Drive ainda permitirá aos usuários ajustarem o nível de sensibilidade de seu joystick para obter um maior nível de controle.

Entre algumas das novidades do game estão uma nova opção de 35% de distância que reduz o tempo das corridas para 44 a 78 voltas, de acordo com o tamanho da pista e a inclusão de Safety Car e Bandeira Vermelha, causados por situações como clima extremo ou detritos na pista. O novo e aguardado GP de Las Vegas estará presente, assim como o Circuito Internacional de Lusail, no Qatar.

2 de 8 F1 23 traz mudanças em relação ao último jogo da franquia — Foto: Divulgação/EA F1 23 traz mudanças em relação ao último jogo da franquia — Foto: Divulgação/EA

O modo história Ponto de Frenagem retorna com o piloto Aiden Jackson na nova equipe Konnersport Butler Racing Team e há um novo modo online F1 World com várias atividades que mudam de acordo com a temporada e mais. F1 2023 está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 358,90 e para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 359.

Layers of Fear - 15 de junho - PS5, XBSX/S, PC

Essa reimaginação do clássico game de terror em primeira pessoa Layers of Fear não é apenas um remake do primeiro jogo da série, mas uma nova versão definitiva que reúne os dois primeiros Layers of Fear, seus DLCs e conteúdo inédito para criar uma nova experiência. Em Layers of Fear jogadores irão reviver a história do Pintor, um personagem que vive em uma mansão vitoriana e cuja sanidade está se esvaindo enquanto tenta criar sua obra-prima. Sua história é revisitada depois por sua filha na DLC Inheritance e em uma DLC inédita chamada Final Note, baseado na esposa do Pintor e que pode alterar sua percepção dos personagens do primeiro título.

No segundo game, jogadores controlam um ator que está filmando a bordo de um transatlântico sob ordens de uma voz chamada apenas de O Diretor, enquanto passa por situações perturbadoras onde nada é o que parece. Essa nova versão de Layers of Fear tem também um prólogo chamado The Lighthouse, que parece conectar todas as diferentes camadas dos games em uma única história, mais concisa, por meio do papel de uma nova protagonista, escritora, em um farol abandonado.

3 de 8 O novo Layers of Fear reimagina os dois primeiros clássicos games de terror, seus DLCs e adiciona conteúdo inédito — Foto: Reprodução/Steam O novo Layers of Fear reimagina os dois primeiros clássicos games de terror, seus DLCs e adiciona conteúdo inédito — Foto: Reprodução/Steam

Além das novas histórias, o jogo também adiciona novas mecânicas de jogabilidade para se tornar mais interativo, como um lampião capaz de remover partes sombrias das fases. Tudo isso é apresentado com gráficos realistas na Unreal Engine 5 com suporte a Ray Tracing para iluminação mais precisa.

Crime Boss: Rockay City - 15 de junho - PS5, XBSX/S

Já lançado para PC, Crime Boss: Rockay City chega agora para os consoles de nova geração com seu grande elenco de atores, que inclui Michael Madsen, Kim Basinger, Damion Poitier, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker, Vanilla Ice e Chuck Norris. O game traz uma campanha de ação com elementos Rogue no qual o jogador controla o criminoso Travis Baker, que tenta realizar assaltos e conquistar partes da cidade para se tornar o chefe do crime na cidade. Há ainda modos multiplayer para jogar online com até 4 pessoas.

4 de 8 Game de ação Crime Boss: Rockay City chega agora também aos consoles após lançamento no PC — Foto: Reprodução/Microsoft Store Game de ação Crime Boss: Rockay City chega agora também aos consoles após lançamento no PC — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Dordogne - 13 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Neste game de aventura focado em narrativa jogadores acompanham uma jovem adulta chamada Mimi que está em busca de suas lembranças esquecidas de infância com sua falecida avó no sul da França, mais especificamente na região de Dordogne. A história permite visitar as lembranças de Mimi quando criança e explorá-las com belos visuais coloridos que parecem pinturas, criados pelo artista responsável pelo jogo, Cédric Babouche. Dordogne está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 104,95, para Nintendo Switch por R$ 104,90 e para PC pela loja digital Steam por R$ 53,90.

5 de 8 Dordogne apresenta uma profunda história sobre uma jovem em busca de suas memórias de infância com sua avó no sul da França — Foto: Reprodução/Steam Dordogne apresenta uma profunda história sobre uma jovem em busca de suas memórias de infância com sua avó no sul da França — Foto: Reprodução/Steam

Jack Jeanne - 15 de junho - SW

Um inusitado jogo que mistura visual novel e jogabilidade de ritmo, Jack Jeanne conta com participação do mangaka Sui Ishida, criador da série Tokyo Ghoul. O game acompanha a história de Kisa Tachibana, uma jovem que está à beira de desistir de seu sonho de ser atriz quando é então aceita na escola para garotos Univeil Drama School onde seu irmão estudou.

Sua admissão, no entanto, tem duas condições: ela precisa esconder que é uma menina e precisa conquistar o papel de protagonista na performance final da escola. Durante o jogo ela terá que lidar com a difícil situação de manter seu segredo enquanto desenvolve laços com os outros personagens e treina para se tornar uma grande atriz. Jack Jeanne está disponível para Nintendo Switch por R$ 251,78.

6 de 8 Jack Jeanne traz um game estilo visual novel focado em narrativa sobre uma jovem que oculta sua identidade em uma escola para garotos — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Jack Jeanne traz um game estilo visual novel focado em narrativa sobre uma jovem que oculta sua identidade em uma escola para garotos — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Park Beyond - 16 de junho - PS5, XBSX/S, PC

Imagine e construa os parques de diversões mais incríveis que sua imaginação permitir no simulador Park Beyond, um game no qual os limites da física não precisam ser respeitados. Ao lado de personagens como o veterano Phil e a séria executiva Izzy, jogadores serão incentivados a criar e administrar seu próprio parque com brinquedos inusitados e montanhas-russas modulares personalizadas. O carrinho pode deixar os trilhos ao ser disparado por um canhão ou criar asas, desde que os passageiros cheguem em segurança ao final. Park Beyond está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 249,90 e para PC pela loja digital Steam por R$ 214,90.

7 de 8 Park Beyond traz um simulador de parque de diversões onde o único limite das montanhas-russas é sua imaginação — Foto: Reprodução/Steam Park Beyond traz um simulador de parque de diversões onde o único limite das montanhas-russas é sua imaginação — Foto: Reprodução/Steam

Pixel Ripped 1978 - 15 de junho - PS5/PSVR 2, PC

O mais novo game da franquia Pixel Ripped de games de realidade virtual volta à origem de tudo em 1978. Mais uma vez a heroína Dot terá que enfrentar o vilão Cyblin Lord, que tem um novo plano de voltar no tempo e se tornar o protagonista da franquia de jogos Pixel Ripped. Para impedi-lo, jogadores retornarão a 1978, no estúdio da clássica Atari, e irão ajudar Bug, a criadora do Pixel Ripped original, em um jogo em primeira pessoa que envolve tanto jogar games dentro do game em realidade virtual quando entrar de fato nos jogos e enfrentar seus perigos como parte deles.

Após enfrentar as eras dos 32, 16 e 8 bits, chegou a hora de voltar aos primórdios no Atari 2600 com uma autêntica recriação do lendário estúdio da Atari na época. Para jogar, é necessário ter um óculos de realidade virtual, como o PlayStation VR 2 no PlayStation 5 (PS5).