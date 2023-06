Far Cry 6 e Rogue Legacy 2 são novos games da PS Plus Extra em junho

Além dos títulos em si, a PlayStation vai celebrar o primeiro ano do formato renovado das assinaturas da PS Plus, em modelo que lembra serviços como o rival Xbox Game Pass e EA Play, entre outros. Com isso, a empresa deve sortear um PS5 e um PlayStation VR2 (PSVR 2) para os jogadores. Veja a seguir os games que chegam à PS Plus e mais detalhes das celebrações de um ano do novo formato.

PS Plus de junho adiciona Far Cry 6, Deus Ex, Tartarugas Ninja e mais, além de celebrar 1 ano do novo formato do serviço de assinatura

Comemoração de 1 ano da nova PS Plus

O mês de junho marca também a comemoração de 1 ano desde o lançamento do novo formato da PS Plus. Com isso, todos os jogadores receberão bônus, alguns até para não assinantes. Entre os dias 20 a 30 de junho, os membros da PS Plus poderão obter papéis de parede no site oficial da PlayStation. Além disso, o aplicativo PlayStation Stars oferecerá itens digitais únicos, no formato de anéis colecionáveis, para quem jogar certos games listados no app. Já para jogadores que não são assinantes, haverá uma pesquisa no site oficial da PS Plus, na qual usuários irão concorrer a um PlayStation 5 (PS5) com visor PlayStation VR 2 ao responder 5 perguntas.

A celebração incluirá também um final de semana multiplayer gratuito a partir do dia 24 de junho às 12h01 até 25 de junho às 23h59. Assim, os usuários poderão jogar games online no PS5 e PS4 mesmo sem assinar a PS Plus. Neste período, também será realizado um desafio de Speedrun em Sackboy: Uma Grande Aventura (Sackboy: A Big Adventure), no qual jogadores poderão ganhar até 3 meses de PS Plus Deluxe. O game está disponível na PS Plus Extra e Deluxe para baixar, mas jogadores que não assinam a PS Plus também poderão participar do desafio se tiverem o jogo.

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Far Cry 6 coloca os jogadores no papel do protagonista Dani Rojas, que pode ser masculino ou feminino, um(a) relutante soldado(a) rebelde que tenta libertar a ilha de Yara de um ditador. Seu principal adversário, o líder autoritário Anton Castillo, é interpretado pelo ator Giancarlo Esposito, de Breaking Bad e The Mandalorian.

Durante a aventura, os usuários poderão viajar por um grande mundo aberto em Yara, um misto de locais urbanos e selvagens, enquanto derruba postos de controle e áreas de grande importância do regime de Castillo.

2 de 10 Far Cry 6 traz uma grande aventura de mundo aberto no qual jogadores tentam derrubar o governo ditatorial da ilha de Yara — Foto: Divulgação/Ubisoft Far Cry 6 traz uma grande aventura de mundo aberto no qual jogadores tentam derrubar o governo ditatorial da ilha de Yara — Foto: Divulgação/Ubisoft

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (PS4/PS5)

Em Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, as Tartarugas Ninja retornaram a suas origens nos games, com um título "Beat'em Up" de visual retrô em 2D e inspirado pelos clássicos jogos dos heróis nos anos 90. Os jogadores poderão controlar os quatro principais protagonistas, Leonardo, Raphael, Donatello e Michelangelo, além de seu mestre Splinter e a repórter April O'Neil, enquanto enfrentam o Clã do Pé e seu arqui-inimigo Destruidor. O game oferece também multiplayer cooperativo local e online para até 6 jogadores.

3 de 10 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge traz as Tartarugas Ninja em um game de ação Beat'em Up no molde dos clássicos dos anos 90 — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge traz as Tartarugas Ninja em um game de ação Beat'em Up no molde dos clássicos dos anos 90 — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 traz uma nova aventura no estilo "maior e melhor" com elemento Rogue. A jogabilidade permanece lateral com ação e plataforma, mas seus gráficos retrô 2D foram trocados por visuais em 3D. Em Rogue Legacy 2 usuários controlam cavaleiros que enfrentam desafios por mapas que mudam toda vez que são visitados. Ao morrer, a aventura de seu guerreiro chega ao fim, mas ela será levada adiante por um de seus descendentes que pode ter características incomuns que mudam sua forma de jogar.

4 de 10 Rogue Legacy 2 é um game de ação no estilo Rogue em que a cada morte sua jornada segue adiante com seus descendentes — Foto: Reprodução/Steam Rogue Legacy 2 é um game de ação no estilo Rogue em que a cada morte sua jornada segue adiante com seus descendentes — Foto: Reprodução/Steam

Inscryption (PS4/PS5)

Inscryption é uma inusitada combinação de jogo de cartas, aventura e game de fuga, sendo um dos games mais enigmáticos lançado nos últimos tempos. A história começa com o jogador preso em uma cabana com uma assustadora força sobrenatural que não permite sua saída, mas está ansiosa para ensiná-lo um jogo de cartas.

As cartas, no entanto, parecem estar vivas e sentem a dor de serem sacrificadas em combate. Além disso, elas têm informações sobre como escapar de sua situação. Entre uma partida e outra, usuários terão que explorar a cabana em busca de cartas mais poderosas e pistas para tentar sair com vida.

5 de 10 Inscryption é um jogo de cartas que vai além do óbvio e conta uma história intrigante repleta de mistérios e tensão — Foto: Reprodução/Steam Inscryption é um jogo de cartas que vai além do óbvio e conta uma história intrigante repleta de mistérios e tensão — Foto: Reprodução/Steam

Soulstice (PS5)

Em Soulstice, os jogadores controlarão uma "Quimera", uma combatente nascida da junção de duas almas, as irmãs Briar e Lute. Com essa guerreira (que vale como duas), será necessário enfrentar as sombrias criaturas sobrenaturais Wraiths para salvar o Reino Sagrado de Keidas.

Briar oferece força sobre-humana para enfrentar as Wraiths diretamente, enquanto Lute usa poderes sobrenaturais como um espírito interligado a sua irmã. A protagonista é dublada pela atriz Stefanie Joosten, conhecida pelo papel de Quiet em Metal Gear Solid 5.

6 de 10 Soulstice é um game de ação no qual jogadores controlam uma Quimera, uma guerreira que possui duas almas conectadas — Foto: Reprodução/Steam Soulstice é um game de ação no qual jogadores controlam uma Quimera, uma guerreira que possui duas almas conectadas — Foto: Reprodução/Steam

Tacoma (PS4)

Tacoma é uma aventura focada em narrativa com uma temática de ficção científica. O game coloca o jogador no papel de um tripulante em uma estação espacial avançada no ano de 2088. Enquanto passeia pela estação, é possível ver registros do sistema de segurança que mostra diversos momentos marcantes na vida dos antigos passageiros em realidade aumentada. Ao conectar as memórias é possível aprender mais sobre esse futuro, as pessoas que viviam na estação e um desastre iminente. Tacoma é dos mesmos criadores de Gone Home.

7 de 10 Tacoma é um jogo focado em narrativa dos criadores de Gone Home no qual usuários podem ver lembranças de tripulantes de uma estação espacial — Foto: Reprodução/Steam Tacoma é um jogo focado em narrativa dos criadores de Gone Home no qual usuários podem ver lembranças de tripulantes de uma estação espacial — Foto: Reprodução/Steam

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided mescla elementos de FPS e RPG, em uma história futurista carregada de política no ano de 2029. No mundo de Deus Ex, alguns humanos possuem aprimoramentos mecânicos e a sociedade está dividida entre as pessoas comuns e os aprimorados, estes últimos inferiorizados pela sociedade. O protagonista Adam Jansen utilizará suas melhorias mecânicas para atacar, se infiltrar e desvendar segredos de grandes corporações e criminosos, para desvendar uma grande conspiração mundial por trás dessas novas políticas.

8 de 10 Deus Ex: Mankind Divided traz uma aventura repleta de ação e carregada na política com temas como discriminação e o futuro da humanidade — Foto: Divulgação/Square Enix Deus Ex: Mankind Divided traz uma aventura repleta de ação e carregada na política com temas como discriminação e o futuro da humanidade — Foto: Divulgação/Square Enix

Killing Floor 2 chega à PS Plus Extra e Deluxe com hordas de seus terríveis monstros, os Zeds, que precisam ser eliminados. O jogo é focado em ação intensa com até 6 jogadores em multiplayer cooperativo. A cada nova rodada de inimigos derrotados, novos Zeds são introduzidos e usuários podem também obter novas armas, enquanto se preparam para o inevitável confronto com um chefe na última onda.

9 de 10 Em Killing Floor 2 jogadores precisam lutar juntos para enfrentar hordas de monstros Zeds em uma experiência multiplayer intensa e violenta — Foto: Reprodução/Steam Em Killing Floor 2 jogadores precisam lutar juntos para enfrentar hordas de monstros Zeds em uma experiência multiplayer intensa e violenta — Foto: Reprodução/Steam

WWE 2K23 (PS4 - Game Trial)

WWE 2K23 estará disponível em uma versão Game Trial, que oferece algumas horas do título completo para usuários experimentarem antes de decidir se desejam comprá-lo. WWE 2K23 inclui alguns dos mais famosos lutadores de Wrestling da federação, como Brock Lesnar, Steve Austrin, Ronda Rousey, Cody Rhodes e mais.

Os jogadores também podem experimentar o modo Showcase, que permite relembrar os principais momentos dos 20 anos de carreira do famoso lutador John Cena. É possível também criar seu próprio personagem e participar de duas campanhas singleplayer: The Lock e The Legacy.

10 de 10 WWE 2K23 traz vários dos principais lutadores da federação de luta livre e traz ainda campanhas singleplayer para criar seu próprio personagem — Foto: Reprodução/Steam WWE 2K23 traz vários dos principais lutadores da federação de luta livre e traz ainda campanhas singleplayer para criar seu próprio personagem — Foto: Reprodução/Steam

