FIFA 23, Hogwarts Legacy e mais jogos até 80% mais baratos

Por fim, o Steam está às vésperas da sua tradicional promoção de meio de ano. Ainda assim, é possível poupar em jogos selecionados para PC. Vale ficar de olho em nomes como Uncharted: Legacy of Thieves Collection , Sifu e Sun Haven, que busca inspirações em jogos de fazenda como Stardew Valley . Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

Marvel’s Guardians of the Galaxy está por menos da metade do preço nesta semana. O game foi considerado uma das maiores surpresas do ano passado. Lego Star Wars: A Saga Skywalker, Borderlands 3 e Mortal Shell: Enhanced Edition são outros títulos em oferta para os usuários de consoles da Microsoft. Confira as promoções: