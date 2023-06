FIFA 23 simula Copa Feminina com EUA campeão e Brasil fora na 1ª fase

1 de 2 FIFA 23 realiza simulação que prevê equipe dos Estados Unidos como vencedora na Copa do Mundo Feminina 2023 — Foto: Reprodução/Electronic Arts FIFA 23 realiza simulação que prevê equipe dos Estados Unidos como vencedora na Copa do Mundo Feminina 2023 — Foto: Reprodução/Electronic Arts

A simulação de FIFA 23, foi realizada no modo Torneio com a tecnologia HyperMotion 2, exclusiva das versões de nova geração do game (PS5, Xbox Series X/S e PC) e com dados atualizados de todas as atletas. Foram realizadas as 64 partidas com as anfitriãs, Austrália e Nova Zelândia, e as 30 outras seleções, incluindo Brasil, França, Canadá, Espanha, Itália, entre outras. Em toda a história da competição, não houve uma final sem a presença dos Estados Unidos ou da Alemanha. Porém, segundo a previsão, essa seria a primeira vez que as duas seleções se enfrentariam.

A simulação aponta que os Estados Unidos empatariam com a Alemanha no primeiro tempo por 2 a 2, com dois gols da jogadora alemã Alex Popp. Porém, a estadunidense Alex Morgan marcaria mais 2 gols no segundo tempo, levando o placar vencedor para 4 a 2 e garantindo o tricampeonato consecutivo para os EUA, chegando ao penta no total e igualando a Seleção Brasileira Masculina no montante.

O terceiro lugar ficaria para a França, vencendo a Noruega por 2 a 0. O desempenho de Alex Morgan garantiria a ela também o prêmio de Chuteira de Ouro, seguida por Alex Popp e Alexia Putellas da seleção da Espanha.

Vale lembrar que o FIFA 23 acertou o resultado da Copa do Mundo Masculina. No caso, a Argentina se sagrou campeã, mas a final virtual foi 1 a 0 contra o Brasil (diferentemente do 3 a 3 contra a França no mundo real). Jogadores poderão enviar seus próprios palpites no site da EA. No mundial de 2022, jogadores que acertaram os resultados receberam itens da Copa do Mundo para fortalecer seu time no FIFA Ultimate Team por tempo limitado.