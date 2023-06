Fim do Xbox One? Microsoft não vai mais produzir jogos para o console

Jogos de nova geração da Microsoft ainda devem funcionar no Xbox One, mas apenas via nuvem — Foto: Divulgação/Xbox

No ano passado, surgiram até mesmo relatos de desenvolvedores descontentes com a exigência da Microsoft de que os estúdios produzissem seus jogos também para Xbox Series S, pois ele estaria "atrasando" o desenvolvimento. Com isso, é de se deduzir que Xbox One tornava o processo ainda mais complicado, embora sua base instalada de usuários seja superior, segundo aponta um levantamento do VGChartz.

É importante frisar que essa é uma decisão que afeta apenas os jogos dos estúdios da própria Microsoft. Por isso, o Xbox One ainda deve receber lançamentos selecionados de outras publicadoras, tais como Capcom, Bandai Namco, EA, Ubisoft, entre outras. Também será possível jogar títulos de nova geração no Xbox One via nuvem, que é um dos benefícios do Xbox Game Pass Ultimate com o beta do Xbox Cloud Gaming.