Final Fantasy VII: Rebirth ganha trailer de gameplay e data de lançamento

Final Fantasy VII: Rebirth teve um novo trailer divulgado durante o evento digital Summer Game Fest 2023 nesta quinta-feira (8) que mostrou várias novidades deste capítulo da saga. Final Fantasy 7 Remake foi o início da versão reimaginada de Final Fantasy 7 , cobrindo os eventos de Midgar no início do jogo. Rebirth será o segundo episódio da trilogia e explorará o incidente em Nibelheim com o vilão Sephiroth. Final Fantasy VII Rebirth será lançado para PlayStation 5 ( PS5 ) no início de 2024 e virá em dois discos na sua versão em mídia física.

O trailer mostrado na Summer Game Fest começa com os protagonistas Cloud, Tifa e Barret mortos. Em seguida, os heróis são mostrados fora da cidade de Midgar em um grande mundo com maior liberdade para explorar que no primeiro jogo. Algumas novas personagens também aparecem como Yuffie, um membro de time difícil de obter no Final Fantasy 7 original e protagonista de uma expansão em Final Fantasy 7 Intergrade, e Elena, uma novata membro dos adversários Turks. Uma das cenas também mostra um sábio explicando que o combustível Mako extraído pela Shinra é na verdade a própria força vital do planeta.

1 de 2 Final Fantasy VII: Rebirth ganha novo trailer na Summer Game Fest 2023 exibindo belos visuais e um mundo mais aberto para explorar — Foto: Reprodução/Summer Game Fest Final Fantasy VII: Rebirth ganha novo trailer na Summer Game Fest 2023 exibindo belos visuais e um mundo mais aberto para explorar — Foto: Reprodução/Summer Game Fest

Os fãs de Final Fantasy 7 devem conhecer o famoso incidente em Nibelheim que é mostrado no trailer, quando cinco anos atrás o vilão Sephiroth ataca Tifa, mas as imagens lançaram uma nova dúvida sobre a história que já era conhecida. Tudo indicava que Tifa sobreviveu ao ataque, mas no vídeo de Final Fantasy VII: Rebirth, Sephiroth afirma que realmente a matou, o que levanta uma dúvida sobre quem seria a Tifa que está acompanhando o grupo durante todo esse tempo.

Durante o trailer foi mostrado também um pouco mais do gameplay intenso e estratégico do game herdado de Final Fantasy 7 Remake, que mescla ação com elementos de RPG. Personagens como Red XIII e Yuffie, que não eram jogáveis em Final Fantasy 7 Remake, também foram mostrados em combate com sua alta agilidade de movimento e ataque.

2 de 2 No trailer de Final Fantasy VII Rebirth Sephiroth afirma ter matado Tifa em Nibelheim, lançando uma dúvida sobre a personagem — Foto: Reprodução/Summer Game Fest No trailer de Final Fantasy VII Rebirth Sephiroth afirma ter matado Tifa em Nibelheim, lançando uma dúvida sobre a personagem — Foto: Reprodução/Summer Game Fest