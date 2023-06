Final Fantasy XVI e Crash são destaques nos lançamentos da semana

Final Fantasy XVI e Crash Team Rumble são os destaques nos lançamentos da semana, com a chegada do aguardado 16º capítulo na clássica saga de RPG da Square Enix e o novo game multiplayer de Crash Bandicoot e seus amigos. Eles foram acompanhados ainda pelas aventuras clássicas de Sonic Origins Plus , a ação estratégica de Aliens: Dark Descent, o charmoso simulador Silicon City e os roubos de The Bookwalker: Thief of Tales. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis.

1 de 7 Final Fantasy XVI traz uma história profunda de vingança em um mundo em guerra no qual os Eikons são forças capazes de mudar o rumo das batalhas — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Final Fantasy XVI traz uma história profunda de vingança em um mundo em guerra no qual os Eikons são forças capazes de mudar o rumo das batalhas — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Opine no Fórum do TechTudo

Final Fantasy XVI - 22 de junho - PS5

Em Final Fantasy XVI, nações do mundo de Valisthea se ergueram sob a proteção dos grandiosos Mothercrystals, cristais que protegem castelos e cidades da praga Blight e os monstros que a acompanham. No entanto, quando a força mágica dos cristais começa a falhar, os reinos lutam entre si pela sobrevivência. Além de grandiosos exércitos, cada nação conta ainda com Dominantes, humanos que são receptáculos para canalizar os "Eikons", forças poderosas conhecidas como invocações na série Final Fantasy. Estão presentes desde o gigante de pedra Titan até a menor, porém mortal e gélida, Shiva, entre outros.

Clive Rosfield, o "Primeiro Escudo de Rosaria", é o protagonista da história. Sua missão era proteger seu irmão mais novo Joshua, o Dominante da Fênix. Após uma tragédia assolar seu reino, Clive parte em uma jornada por vingança contra o Eikon Ifrit. O sistema de batalha do jogo mescla ação e RPG, assim como em Final Fantasy XV, conforme Clive aprende novas técnicas dos Eikons que encontra em sua jornada.

2 de 7 Final Fantasy XVI chega em 22 de junho exclusivamente para PlayStation 5 — Foto: Divulgação/Square Enix Final Fantasy XVI chega em 22 de junho exclusivamente para PlayStation 5 — Foto: Divulgação/Square Enix

Há também batalhas únicas entre cada um dos seres colossais, em proporções gigantescas e sem loadings graças ao veloz SSD do PS5. Para jogadores menos acostumados com ação o jogo terá também uma dificuldade focada em história com itens que ajudam a progredir com maior facilidade. Final Fantasy XVI está disponível exclusivamente para PlayStation 5 (PS5) por R$ 349,90. A exclusividade temporária do jogo irá até pelo menos o final de 2023. Há também um prólogo gratuito disponível na PS Store que oferece as primeiras 2 horas de jogo, com progresso transferível para a versão completa.

Crash Team Rumble - 20 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB

Crash Bandicoot Team Rumble traz um novo gênero de multiplayer competitivo online em arenas para a franquia. Neste jogo usuários são divididos em 2 times com 4 integrantes cada e precisam coletar uma certa quantidade de frutas Wumpa para vencer a partida. Será possível controlar personagens como Crash, Coco, Tawna, Dingodile, Neo Cortex, entre outros, cada qual com suas próprias classes e habilidades. O game terá um sistema de temporadas no qual oferecerá skins, novos poderes, novos personagens e modos por tempo limitado regularmente.

Crash e Tawna são Pontuadores, personagens mais ágeis focados em coletar frutas espalhadas pelo mapa ou obtidas ao quebrar caixas. A irmã de Crash, Coco, e o Dr. Neo Cortex são da classe Suporte ajudando aliados e coletando relíquias que desbloqueiam novas habilidades. Já Bloqueadores como Dingodile são focados em eliminar os outros participantes, fazendo com que deixem as frutas coletadas para trás. Crash Team Rumble está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 169,90.

3 de 7 Crash Team Rumble é um jogo de plataforma multiplayer no qual duas equipes competem para coletar frutas Wumpa — Foto: Reprodução/Microsoft Store Crash Team Rumble é um jogo de plataforma multiplayer no qual duas equipes competem para coletar frutas Wumpa — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Sonic Origins Plus - 23 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Sonic Origins Plus traz novidades em relação à coletânea clássica de games do ouriço da SEGA. A nova versão da coleção incluirá Amy Rose como uma personagem jogável em todos os títulos incluídos (Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2 e Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles do Mega Drive e Sonic CD), além de trazer 12 títulos do Game Gear, também conhecidos por suas versões do Master System. Para quem já possui o game a versão Plus será disponibilizada como uma atualização paga. Sonic Origins Plus chega para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

4 de 7 Sonic Origins Plus traz Amy Rose como uma personagem jogável nos clássicos do Mega Drive e Sega CD além de jogos do Game Gear — Foto: Divulgação/Sega Sonic Origins Plus traz Amy Rose como uma personagem jogável nos clássicos do Mega Drive e Sega CD além de jogos do Game Gear — Foto: Divulgação/Sega

Aliens: Dark Descent - 20 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Aliens: Dark Descent é um jogo de estratégia em tempo real sobre enfrentar hordas de inimigos em missões como um esquadrão de Fuzileiros Coloniais na lua de Lethe. Jogadores podem administrar seu próprio esquadrão em missões contra os Aliens e desacelerar o tempo com um botão, caso precisem de mais minutos para tomar decisões estratégicas durante a ação. Sua tropa pode ser composta por atiradores, médicos ou até hackers.

As escolhas tomadas durante as fases, como portas soldadas ou equipamentos hackeados, serão lembrados caso retorne ao local. Além disso, se um membro de seu esquadrão tombar em combate e não for resgatado, sua morte será permanente. Aliens: Dark Descent está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store), por preços entre R$ 199,50 e R$ 139.

5 de 7 Em Aliens: Dark Descent jogadores precisam tomar decisões estratégicas para enfrentar os temidos xenomorfos com seu esquadrão — Foto: Reprodução/Steam Em Aliens: Dark Descent jogadores precisam tomar decisões estratégicas para enfrentar os temidos xenomorfos com seu esquadrão — Foto: Reprodução/Steam

Silicon City - 22 de junho - PC

Em Silicon City, o primeiro game do estúdio independente francês Polycorne, os jogadores poderão criar sua própria cidade com mecânicas simples que prestam homenagem aos clássicos do gênero. O objetivo é atuar como um presidente e deixar seus habitantes, os Silizens, satisfeitos e felizes para garantir sua reeleição. Há modos como a campanha (em Story Mode), construção livre (em Sandbox Mode), desafios específicos (em Challenges) e mapas personalizados. Seus habitantes irão expressar seus descontentamentos na rede social Bakr no game, semelhante ao Twitter, onde será possível então tomar medidas para resolver os problemas.

O jogo conta ainda com a possibilidade de jogar com câmeras clássicas, como uma visão de cima semelhante ao SimCity original de 1989 ou uma visão isométrica como o SimCity 2000 de 1993. Silicon City está disponível para PC pela loja digital Steam por R$ 37,99.

6 de 7 Silicon City é um jogo simulador de construir cidades com uma jogabilidade simples e que presta homenagem ao clássico SimCity — Foto: Reprodução/Steam Silicon City é um jogo simulador de construir cidades com uma jogabilidade simples e que presta homenagem ao clássico SimCity — Foto: Reprodução/Steam

The Bookwalker: Thief of Tales - 22 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Em The Bookwalker: Thief of Tales, os jogadores controlam o escritor Etienne Quist, que tem o poder de entrar em livros. Após perder sua habilidade de escrever e ser condenado por um crime terrível, Quist concorda em trabalhar para um chefe do crime em troca de sua liberdade. Para isso ele precisará entrar em certos livros e roubar artigos lendários, resolver enigmas, enfrentar aqueles que se oponham a ele e reescrever as histórias se necessário.

O game alterna entre uma visão em primeira pessoa no mundo real e visual isométrico com combate em turnos dentro dos livros, os quais levarão jogadores por diversas localidades como uma prisão medieval, uma montanha coberta de neve, uma nave espacial e mais. The Bookwalker: Thief of Tales será lançado diretamente no Xbox Game Pass.

7 de 7 The Bookwalker: Thief of Tales conta a história de um escritor com o poder de entrar em livros e que precisa roubar artefatos lendários dentro de suas páginas — Foto: Reprodução/Steam The Bookwalker: Thief of Tales conta a história de um escritor com o poder de entrar em livros e que precisa roubar artefatos lendários dentro de suas páginas — Foto: Reprodução/Steam

Com informações de Metacritic, PlayStation Store (1, 2, 3 e 4), Microsoft Store (1 e 2), Steam (1, 2 e 3), Epic Games Store (1 e 2), GOG, PlayStation

🎥 PS Plus 2022 vs Xbox Game Pass: compare planos e custo-benefício