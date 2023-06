Final Fantasy XVI superaquece o PS5? Veja relatos e saiba como evitar

👉 Compartilhamento de jogos/contas no PS4 é ou não permitido? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Os visuais de Final Fantasy XVI estão entre os pontos que mais chamam atenção no game, mas parecem ser também extremamente pesados para o PS5. Usuários têm relatado superaquecimento do console em vários momentos do jogo, especialmente nas grandiosas lutas contra os Eikons, chefes do jogo. Este é um problema que já havia surgido anteriormente quando a Square Enix liberou uma versão de demonstração do game e alguns usuários relataram casos do tipo. É possível que o problema seja resolvido ou atenuado através de atualizações do jogo, mas ainda não há um posicionamento nesse sentido.