Final Fantasy XVI vende três milhões de unidades em menos de uma semana

Final Fantasy XVI , novo lançamento da Square Enix e um dos títulos mais aguardados de 2023, já é um grande sucesso no mercado. De acordo com a publicadora, o RPG de ação alcançou a marca de três milhões de unidades vendidas no mundo todo em menos de uma semana, considerando cópias enviadas ao varejo e mídias digitais. Vale notar que o game está disponível exclusivamente para PlayStation 5 ( PS5 ), que tem uma base instalada de 38 milhões de usuários. Isso significa que pouco menos de 10% dos jogadores possíveis adquiriram o jogo até o momento.

Esse desempenho deixa o game em pé de igualdade com Final Fantasy 7 Remake, que vendeu 3,5 milhões de cópias em apenas dez dias em 2020. Em contrapartida, Final Fantasy XV, último jogo numerado da série principal, segue sendo o título que mais vendeu rapidamente: cinco milhões de cópias em dois dias. É de se notar, no entanto, que ele foi lançado para múltiplas plataformas em 2016, incluindo no Xbox.

Ainda não está claro se Final Fantasy XVI terá versões para outras plataformas no futuro. O produtor Naoki Yoshida, conhecido também como Yoshi-P, já declarou seu interesse em lançar uma versão para PC, mas isso não deve acontecer antes de 31 de dezembro de 2023. Isso se deve ao fato de que o jogo tem um acordo de exclusividade temporária com a marca PlayStation.

Detalhes de Final Fantasy XVI

Descrito como o primeiro jogo da franquia pensado como um RPG de ação, Final Fantasy XVI é desenvolvido pela Creative Business Unit III — que também é responsável pelo mais popular MMORPG da série, Final Fantasy XIV. O game traz uma história desvinculada dos títulos anteriores e estrela Clive Rosfield, um habilidoso espadachim que embarca em uma jornada de vingança após um trágico evento na sua adolescência.

O mundo do jogo, Valisthea, chama atenção pela existência de indivíduos chamados de Dominantes, que carregam consigo as habilidades dos poderosos Eikons. Essas criaturas, por sua vez, são as famigeradas invocações dos jogos anteriores, mas que agora são utilizadas como armas na guerra pelos Cristais-Máter. Esse é um recurso natural escasso e fundamental para a magia de uso cotidiano dos reinos, tornando-se motivo de conflitos diplomáticos.

A história dramática é acompanhada por uma gameplay intensa, que remete a títulos hack'n slash como Devil May Cry e Bayonetta. Durante a jornada, Clive é capaz de masterizar diferentes técnicas de Eikons e desferir combos cada vez mais poderosos. Existem, ainda, conflitos de larga escala entre as próprias invocações, utilizando todo o potencial do hardware de nova geração.

Vale lembrar que é possível experimentar uma versão de demonstração de Final Fantasy XVI gratuitamente na PlayStation Store. O seu conteúdo é exatamente o início da campanha e promete cerca de duas horas de gameplay. Por isso, é uma excelente oportunidade para conhecer o lançamento e decidir se vale a compra.