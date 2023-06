Fire TV Stick: como instalar e usar o dongle da Amazon?

Instalar o Fire TV Stick é um procedimento simples e que pode revolucionar a sua forma de assistir à televisão. O dispositivo da Amazon é capaz de transformar uma TV comum em smart em poucos minutos, bastando conectá-lo a uma entrada HMDI . Junto do Chromecast do Google e dos aparelhos Roku , o Fire TV Stick é um dos principais do mercado no segmento de TV sticks e é uma das soluções mais acessíveis para dar vida nova aos televisores antigos. Além de reunir diversas plataformas de streaming, o dongle da Amazon também tem jogos e conta com Alexa integrada.

Com uma versão personalizada do sistema operacional Android, o dispositivo da Amazon tem características próprias para baixar apps, por exemplo, que podem ser desafiadoras para consumidores que ainda não conhecem o aparelho. Veja, a seguir, o tutorial do TechTudo com o passo a passo de como instalar o Fire TV Stick e aprenda a usar o melhor do seu dispositivo.

2 de 15 Fire TV Stick conta com versão em 4K — Foto: Divulgação/Amazon Fire TV Stick conta com versão em 4K — Foto: Divulgação/Amazon

O que é Fire TV Stick?

O Fire TV Stick é uma espécie de pen drive com entrada HDMI, o que garante ao equipamento uma grande compatibilidade, uma vez que praticamente qualquer display moderno oferece suporte à conectividade. Assim, é possível utilizar o equipamento não só em televisores, mas também em monitores que possuam a entrada.

Como instalar o Fire TV Stick?

Para instalar o Fire TV Stick, tudo que o usuário vai precisar é de um display com entrada HDMI e uma fonte de energia, que pode até mesmo ser uma entrada USB em dispositivos que ofereçam a conectividade. Caso não haja a disponibilidade de uma porta USB, o Fire TV Stick pode ser energizado por meio de uma tomada. Veja, a seguir, como instalar o Fire TV Stick.

Passo 1. Conecte o aparelho a uma porta HDMI e, então, conecte-o à energia, por meio de uma entrada USB ou uma tomada;

3 de 15 Fire TV Stick conectado na porta HDMI e fonte de energia para alimentação do aparelho — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Fire TV Stick conectado na porta HDMI e fonte de energia para alimentação do aparelho — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Passo 2. Ao iniciar, o Fire TV Stick irá solicitar o pareamento com o controle remoto que acompanha o aparelho. Como funciona por conexão Bluetooth, não é necessário apontá-lo para a TV para que seja reconhecido. Basta pressionar botão "Home" do controle para parear;

4 de 15 Tela inicial de pesquisa de controle remoto deve ser exibida assim que o Fire TV Stick é ligado — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Tela inicial de pesquisa de controle remoto deve ser exibida assim que o Fire TV Stick é ligado — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Passo 3. Na tela a seguir, basta pressionar o botão "Play/Pause" do controle remoto para avançar. Depois, será preciso selecionar o idioma da interface. Basta realizar a rolagem para baixo para localizar o Português brasileiro;

5 de 15 Selecione o idioma da interface do Fire Stick TV para seguir — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Selecione o idioma da interface do Fire Stick TV para seguir — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Passo 4. Chegou a hora de configurar sua rede Wi-Fi. A primeira opção, à esquerda, permite que você vincule sua rede utilizando o app do Fire Stick e lendo o QR code para acessar a página de configuração. A segunda opção, à direita, permite que você adicione os dados de sua rede utilizando um teclado virtual;

6 de 15 Tela de configuração de rede do Fire TV Stick — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Tela de configuração de rede do Fire TV Stick — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Passo 5. Com a conexão estabelecida, basta aguardar a atualização do sistema;

7 de 15 Se tudo estiver correto, basta aguardar a conexão — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Se tudo estiver correto, basta aguardar a conexão — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Passo 6. Agora, é preciso fazer o login em sua conta Amazon. Você pode iniciar uma sessão com sua conta existente ou selecionar o “+” para criar uma nova gratuitamente;

8 de 15 Faça login em sua conta Amazon ou crie uma — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Faça login em sua conta Amazon ou crie uma — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Passo 7. Na tela seguinte, você pode acessar a página de configuração em seu smartphone ou PC para vincular o Fire TV Stick à sua conta Amazon. A vinculação pode ser feita utilizando o código único gerado ao lado esquerdo, por meio da página web de configuração, ou por um QR code exibido à direita da tela;

9 de 15 Tela de configuração exibe duas formas de realizar o pareamento no Fire TV Stick — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Tela de configuração exibe duas formas de realizar o pareamento no Fire TV Stick — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Passo 8. Pronto, agora que tudo está configurado, basta clicar em continuar para ir até a página principal do Fire OS e começar a usar o dispositivo.

10 de 15 Tudo certo, basta continuar para ir para tela inicial do sistema. — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Tudo certo, basta continuar para ir para tela inicial do sistema. — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Como usar o Fire TV Stick?

Utilizar o Fire TV Stick não deve ser uma dificuldade para quem já está acostumado com uma smart TV, já que o sistema do aparelho é bastante similar ao das TVs. A experiência com o sistema do Fire TV é similar ao que aparelhos com Android TV ou Google TV oferecem, mas sem a integração com a conta e serviços Google.

Para acessar os aplicativos de streaming, basta utilizar o controle para navegar pelas aplicações. Também é possível navegar por meio de comandos de voz, acionando a assistente Alexa, que pode abrir e encerrar aplicações ou mesmo iniciar a reprodução de conteúdos. Você pode por exemplo usar comandos como: "Alexa, abrir TechTudo no YouTube".

Como baixar apps no Fire TV Stick?

A loja de aplicativos do Fire TV Stick, chamada "appstore", é um dos ícones destacados na interface do sistema. O acesso é fácil, uma vez que o ícone vai ser um dos poucos disponíveis na primeira inicialização do dongle. Para baixar apps no Fire TV Stick, siga o tutorial a seguir.

Passo 1. Para localizar as aplicações disponíveis para download, basta selecionar o ícone da "appstore" e pressionar o botão central de seleção no controle remoto para abrir a loja;

11 de 15 Ícone da loja de aplicativos do Fire TV Stick em destaque — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Ícone da loja de aplicativos do Fire TV Stick em destaque — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Passo 2. Já com a "appstore" aberta, você pode navegar até o campo de pesquisa para localizar o app desejado ou selecionar alguma das sugestões exibidas na página inicial;

12 de 15 Campo de pesquisa da "appstore" no Fire TV Stick — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Campo de pesquisa da "appstore" no Fire TV Stick — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Passo 3. Após inserir os dados da pesquisa, selecione o item desejado de acordo com as sugestões exibidas;

13 de 15 Tela de pesquisa de apps no Fire TV Stick exibe resultados para a busca Globoplay — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Tela de pesquisa de apps no Fire TV Stick exibe resultados para a busca Globoplay — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Passo 4. Agora, basta clicar em baixar e aguardar a conclusão do download da aplicação. Depois de feito o procedimento, o app ficará na página inicial do Fire TV Stick.

14 de 15 Agora é só aguardar a conclusão do download do app para acessá-lo pela página inicial do sistema — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Agora é só aguardar a conclusão do download do app para acessá-lo pela página inicial do sistema — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Como jogar no Fire TV Stick?

Além de aplicações de streaming, a loja de aplicativos do Fire TV Stick conta com alguns jogos. A maioria deles é d jogos mais simples, mas já existem algumas opções bem interessantes para quem busca um passatempo rápido.

15 de 15 Alguns dos jogos compatíveis com o Fire TV Stick disponíveis na "appstore" — Foto: Reprodução/Fernando Sousa Alguns dos jogos compatíveis com o Fire TV Stick disponíveis na "appstore" — Foto: Reprodução/Fernando Sousa

Assim como em outros dispositivos da Amazon, como as caixas Echo Show e Echo Dot, no Fire TV Stick existem alguns games que podem ser jogados apenas com comandos de voz. Um dos mais populares é o Show do Milhão, um jogo de perguntas baseado no programa homônimo. Para acessar o jogo, basta utilizar o comando “Alexa, jogar Show do Milhão”.

Fire TV Stick com Alexa: veja as diferenças entre as três versões

