Fone de ouvido Bluetooth Samsung: 5 Galaxy Buds para conhecer

A linha Galaxy Buds , da Samsung , reúne diversas opções de fones de ouvido com conexão Bluetooth . Os modelos foram criados pela empresa sul-coreana para serem usados em vários momentos do dia a dia, tanto para ouvir música, trabalhar, praticar esportes ou para usos profissionais. A opção mais barata da lista, o Galaxy Buds 2 pode ser encontrado por valores a partir de R$ 374 e conta com cancelamento de ruídos, três opções de tamanhos e três microfones. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

O Galaxy Buds Live, por exemplo, pode ser adquirido por R$ 494 e traz recursos como cancelamento de ruído, alta autonomia de bateria e seu formato promete se adaptar facilmente às curvas da orelha. Outro destaque da linha de fones da marca é o Galaxy Buds+, que pode ser encontrado por cerca de R$ 899. Confira na lista cinco tipos de Galaxy Buds para conhecer.

1 de 6 Galaxy Buds: veja cinco modelos para conhecer por preços partem de R$ 374 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds: veja cinco modelos para conhecer por preços partem de R$ 374 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Galaxy Buds 2 - a partir de R$ 374

2 de 6 Galaxy Buds 2 promete sons potentes e nítidos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds 2 promete sons potentes e nítidos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy Buds 2 foi anunciado como a quarta geração da família de fones de ouvido sem fios da empresa sul-coreana. Criado pensando no conforto, o modelo traz três tamanhos de ponteiras de silicone para o melhor ajuste nas orelhas dos usuários. De acordo com as informações, ele usa um driver bidirecional para “sons potentes e nítidos”. Além disso, ele tem três microfones e uma unidade de captura de voz. Ele pode ser adquirido por R$ 374.

Um destaque vai para o Dolby Atmos, função capaz de reproduzir conteúdos com formato tridimensional 360 Áudio, conhecidos também como Áudio Espacial. Proporcionando maior imersão e momentos de concentração, o recurso ANC tem três níveis de “filtro” de sons ambiente, reduzindo até 98% do ruído externo ao redor. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, o Buds 2 se destacou pela autonomia de até cinco horas com ANC, enquanto a case oferece até 15 horas adicionais.

Prós: autonomia alta

autonomia alta Contras: case costuma apresentar defeitos

2. Galaxy Buds Live - a partir de R$ 494

3 de 6 Galaxy Buds Live poderia ser usado em promoção da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds Live poderia ser usado em promoção da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy Buds Live é uma das opções de entradas da lista e possui um visual compacto, que promete encaixar “perfeitamente” no ouvido devido ao seu formato articular. O periférico usa linhas que se adaptam facilmente às curvas da orelha e, de acordo com a marca, proporcionam um uso mais confortável. O Buds Live promete autonomia de até 6 horas de reprodução com ANC e até 21 horas “extras” com a case de transporte. O acessório ainda possui alto-falantes com drivers de 12 mm e uma estrutura interna com duto que são capazes de reproduzir notas mais nítidas e diretas.

Já o recurso ANC promete isolar os ruídos externos, filtrando apenas os sons mais importantes, como vozes e anúncios. Para chamadas, cada botão traz três microfones aprimorados para captação de voz. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o modelo teve uma aprovação total de 83% com destaques para o custo-benefício e pelo cancelamento de ruído. No entanto, os compradores pontuaram que ele só funciona completamente em sistema Android. Na Amazon, ele pode ser adquirido por R$ 494.

Prós: cancelamento de ruído

cancelamento de ruído Contras: só funciona completamente em sistema Android

4 de 6 Galaxy Buds Pro é capaz de oferecer uma experiência de som mais imersiva devido aos alto-falantes duplos personalizados com som pela AKG — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Galaxy Buds Pro é capaz de oferecer uma experiência de som mais imersiva devido aos alto-falantes duplos personalizados com som pela AKG — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

De acordo com a fabricante, o cancelamento de ruído ativo no Galaxy Buds Pro filtra até 99% do ruído de fundo e conta com um som 360 mais realista e imersivo. Além disso, os microfones internos e externos monitoram o ruído em tempo real. O modelo ainda é capaz de oferecer uma experiência de som mais imersiva, devido aos alto-falantes duplos personalizados com som pela AKG. Disponível em três cores, ele pode ser adquirido por R$ 845.

O modelo também apresenta o Modo de Conversa, onde o sistema do fone é capaz de detectar de voz alterna facilmente entre o ANC e o som ambiente, bloqueando totalmente o ruído externo quando estiver em uso. Já sobre a sua autonomia, o fone oferece cinco horas de tempo de reprodução, além das outras 13 horas na case. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, o Buds Pro recebe aprovação pela duração da bateria e pelo custo-benefício.

Prós: custo-benefício e Modo de Conversa

custo-benefício e Modo de Conversa Contras: som é baixo

5 de 6 O Galaxy Buds 2 Pro oferece áudio Hi-Fi de 24 bits que dá mais nitidez a cada nota — Foto: Thássius Veloso/TechTudo O Galaxy Buds 2 Pro oferece áudio Hi-Fi de 24 bits que dá mais nitidez a cada nota — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Galaxy Buds 2 Pro é uma opção para quem não tem medo de investir em acessórios. O fone oferece áudio Hi-Fi de 24 bits que dá mais nitidez a cada nota. O modelo também conta com áudio 360º que reconhece a direção do som conforme o usuário se move para oferecer uma experiência mais imersiva, sendo uma escolha interessante também para quem procura um fone para treinos. O periférico possui cancelamento de ruído ativo que utiliza os microfones para detectar e isolar sons, mas também para reconhecer vozes e entrar em modo de conversação automaticamente.

O modelo também oferece até cinco horas de reprodução contínua e possui autonomia de até 18 horas com a utilização da case. O Pro possui mais de 100 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,7 estrelas. Os destaques vão para a qualidade de som, isolamento de ruído e detecção de voz. No entanto, existem comentários que destacam que os fones são desconfortáveis. O fone está disponível nas cores cinza, violeta e branco. O produto é visto por valores a partir de R$ 854.

Prós: isolamento de ruído

isolamento de ruído Contras: conforto e valor elevado

6 de 6 Galaxy Buds Plus tem botão dedicado ao Spotify — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds Plus tem botão dedicado ao Spotify — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy Buds+ é o modelo mais caro da lista. O fone intra-auricular com ponteiras de silicone traz um formato moderno e discreto. Ele possui alto-falantes dinâmicos e aprimorados com a promessa de sons mais nítidos e mais profundos. O principal destaque do dispositivo é a duração da bateria, que pode alcançar 11 horas ininterruptas e se estende por até 22 horas na case. O fone oferece outros recursos, como modo ambiente e um sistema adaptativo que promete menos ruídos externos enquanto está em uma chamada.

Avaliado em uma nota 4,8 de 5 estrelas, o fone de ouvido possui boas avaliações dos clientes da Amazon. Ele se destaca por conta de sua bateria de alta duração, boa reprodução de áudio e microfones que captam a voz com nitidez, além das funções automáticas. No entanto, assim como outros modelos, os usuários falam que o som do periférico é baixo. Ele pode ser adquirido por R$ 899.

Prós: bateria com autonomia alta

bateria com autonomia alta Contras: volume baixo

