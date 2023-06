Função do iPhone 14 pode salvar sua vida; conheça o SOS de Emergência

Um dos grandes destaques da linha iPhone 14 , lançada em setembro de 2022, foi a estreia do SOS Emergência . A funcionalidade faz uso da conexão via satélite para situações em que há necessidade de contactar o socorro, mas não há cobertura de rede celular — como acidentes em regiões isoladas, por exemplo. Apesar de ainda não funcionar em países como o Brasil, no exterior recurso já ajudou a salvar a vida de algumas pessoas.

Junto com o novo modo de Detecção de Acidentes, o SOS Emergência faz parte do conjunto de esforços recentes da Apple em desenvolver ferramentas de segurança para situações de risco às quais usuários se submetem. Nas linhas a seguir, o TechTudo explica como a comunicação via satélite da gigante de Cupertino funciona e como ela poderia salvar sua vida um dia.

Como funciona o SOS Emergência?

Para o serviço funcionar, os iPhones são alimentados pela constelação de satélites da empresa Globalstar. Os equipamentos da companhia americana sobrevoam na baixa órbita terrestre e são peças-chave na comunicação entre o usuário e as autoridades. Durante o funcionamento, uma espécie de bússola é exibida na tela. É ela que indica a direção do satélite mais próximo, para onde você deve apontar o iPhone. É preciso estar em uma área aberta, sem prédios que bloqueiem a visão do céu — o que impede uso em cavernas ou dentro de casa

Como pedir o socorro

Feita a conexão, a pessoa pode enviar mensagens para a central de emergência da região, informando o que houve. Durante testes realizados pelo TechTudo, foi verificado que o envio e recebimento dos pequenos textos podem levar mais de um minuto para serem concluídos. Dados como localização são enviados automaticamente — bem como ficha médica salva no app Saúde.

Situações em que o SOS Emergência salvou vidas

Em abril, o TechTudo noticiou um episódio em que a função ajudou a salvar a vida de três estudantes nos Estados Unidos. Na época, o grupo de amigos explorava uma região de cânions até que um dos rapazes afundou numa gruta de água profunda e fria — sem conseguir sair por mais de três horas. Ao perceber que estavam presos, sem sinal de celular e já com sinais de hipotermia, um deles sacou o celular Apple e usou o recurso do SOS de Emergência do iPhone para enviar mensagens pedindo ajuda.

Outra situação em que o recurso da Apple pode ser crucial para localização dos usuários por equipes de resgate é em regiões de neve. Foi o caso de um homem que, no final do ano passado, ficou preso em uma área rural do Alasca, estado americano conhecido pelas baixas temperaturas que podem ser mortais. O resgate conseguiu encontrar a vítima a partir das coordenadas enviadas por um alerta do SOS Emergência do iPhone.

