Galaxy Note 20 Ultra: Samsung troca telas de graça após problema; entenda

oUm usuário do Twitter, que é dono de um Galaxy Note 20 Ultra, relatou na última quarta-feira (14) a presença de linhas verdes e rosas na tela do modelo após receber a última atualização mensal de segurança. Ainda que não tenha se pronunciado publicamente, a unidade da Samsung na Índia se prontificou a trocar o display e a bateria do consumidor depois do ocorrido. Sem comunicado oficial, não se sabe ao certo se essa será uma medida amplamente adotada por todos que possam ter este problema. Ao tomar como base outros aparelhos que já passaram por isso, como o Galaxy S20 Plus, a fabricante tende a estender essa medida para todos que precisarem do reparo.