Galaxy S23 recebe atualização de segurança de junho no Brasil

Detalhe da câmera do Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Samsung liberou a atualização de segurança de junho de 2023 para os proprietários brasileiros do Samsung Galaxy S23 , nos três modelos, na quinta-feira (22). O download pretende corrigir 50 falhas do sistema One UI, sendo 47 de alto risco e três brechas consideradas críticas pela própria fabricante, além de melhorias na estabilidade e otimizações de software. A novidade também está disponível nos países do Oriente Médio, de acordo com site SamMobile.

A nova atualização poderá ser encontrada sob as compilações S911BXXU2AWF1, S916BXXU2AWF1 e S918BXXU2AWF1, respectivamente para os aparelhos Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra. No changelog da atualização de junho, não há qualquer menção sobre novos recursos, apps ou atualizações visuais.

Galaxy S23 Ultra tem tela de 6,8 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Por outro lado, vários aplicativos padrão do Galaxy serão atualizados para a sua última versão, como Saúde, Carteira, Calculadora, Gravador de Voz, SmartThings, entre outros. Até por isso, o pacote completo é maior do que os updates normais e possui 2,2 GB de tamanho. Portanto, é recomendável fazer o download por uma rede Wi-Fi, para não estourar o plano de dados do celular.

Para saber se o download já está disponível no seu Galaxy S23, acesse primeiro a área de configurações. Depois, toque em “Atualização de software” e, sem seguida, em “Baixar e instalar”. Acompanhe as instruções pela tela e siga até ao fim. Também é recomendável fazer o processo com a bateria cheia.

O Samsung Galaxy S23, junto com os outros dois modelos, foi lançado em fevereiro de 2023 e chegou ao Brasil logo depois pelo preço inicial de R$ 5.999 na versão “básica”. Os três saem de fábrica com o novo chip Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm, considerado o mais poderoso da atualidade, e com o Android 13 instalado.