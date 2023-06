Galaxy S23 Ultra: veja quanto a Samsung gasta para fabricar o celular

O Galaxy S23 Ultra custa, em média, R$ 2.314 para ser produzido. Quem está por trás da estimativa é a Counterpoint Research, empresa de consultoria de mercado, que eventualmente analisa o custo de produção de celulares disponíveis no mercado. A pesquisa em questão considerou a lista de componentes utilizados na montagem de um modelo de 256 GB do telefone premium da Samsung . Para além do preço total, a projeção concluiu que o maior investimento da fabricante foi para o processador. Em seguida, aparecem a tela e o sistema de câmeras como fatores de maior gasto.

A Qualcomm, responsável pelo desempenho do S23 Ultra, abocanhou a maior fatia de gastos com o smartphone, totalizando 35% do valor total. Isto pode ser explicado pela parceria entre as empresas para inaugurar o processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que resultou em uma participação de peso da fabricante de chips na construção do aparelho sul-coreano.

2 de 2 Produção do Galaxy S23 Ultra custa cerca de US$ 469 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Produção do Galaxy S23 Ultra custa cerca de US$ 469 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ainda que a Qualcomm tenha conquistado um espaço notável entre os beneficiários do flagship, a Samsung não deixou de marcar presença na lista. Isto porque sua participação foi responsável pelo segundo maior gasto, gerado pela aquisição de especificações como o display AMOLED de 6,7 polegadas e a memória Flash NAND de 256 GB.

No quesito câmera, Samsung e Sony dividem lucros na venda de componentes. Enquanto a sul-coreana garantiu o suporte à câmera principal de 200 MP e à lente frontal de 12 MP, a Sony viabilizou complementos como o sensor ultra wide de 12 MP e as câmeras teleobjetiva e periscópio, ambas com 10 MP.

Outros nomes integraram a lista com contribuições variadas em termos de hardware e software, como a Silicon Mitus e Maxim, no gerenciamento de energia, a STM com acelerômetro, giroscópio e barômetro, entre outros. Ainda assim, elas não somam contribuições tão significativas quanto Samsung, Qualcomm e Sony.

Não há uma pesquisa semelhante sobre o Galaxy S22 Ultra capaz de possibilitar uma comparação entre os modelos. No entanto, o Galaxy S21 Ultra foi mencionado em uma pesquisa da própria Counterpoint, que estimou o custo de produção por volta de US$ 533, ou R$ 2.630. Levando em consideração o telefone de 2021, é possível indicar que o recém-lançado tem fabricação mais acessível do que a penúltima geração.

Ainda assim, em nenhum dos casos é possível mensurar a margem de lucro da Samsung, já que o preço de fabricação não inclui gastos com ações de marketing, distribuição, pesquisa e tantos outros fatores. O que se sabe, segundo projeções de terceiros, é que o valor praticado no comércio, de R$ 9.499, é mais do que o triplo do valor de produção, avaliado em R$ 2.314 (US$ 469).

Gostou do produto? Compre aqui top de linha Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto R$ 6.199 IR À LOJA R$ 6.199 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. top de linha Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto R$ 6.199 IR À LOJA top de linha Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto R$ 6.199 IR À LOJA