Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 podem vir com mais cores e câmeras multitarefa

O Samsung Galaxy Z Fold 5 pode vir com um sistema triplo de câmera formado por uma principal de 50 megapixels, com um novo sensor que poderia entregar fotos com melhor qualidade e ações em multitarefa, de acordo com o rumor publicado pelo site PhoneArena, nesta segunda-feira (5). Outra especulação recente indica que os dois aparelhos da linha, incluindo o Galaxy Z Flip 5, podem ter mais opções de cores já no seu lançamento, que é esperado para 9 de agosto.