Ghost Trick e Story of Seasons são destaques nos lançamentos da semana

Ghost Trick: Phantom Detective e Story of Seasons : A Wonderful Life são os destaques nos lançamentos da semana, com o misterioso game de detetive fantasma da Capcom e o remake do game simulador de fazenda da série Harvest Moon . Além deles, ainda tivemos a chegada de Front Mission 1st Remake para mais plataformas, o lançamento do curioso Everybody 1-2-Switch !, as aventuras de Noob - The Factionless, luta livre em AEW: Fight Forever e mais. Saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.

Ghost Trick: Phantom Detective - 30 de junho - PS4, XB, SW, PC

Ghost Trick: Phantom Detective foi um game aventura original de 2011 lançado para Nintendo DS, do mesmo criador da série Ace Attorney, Shu Takumi. O título conta a história de um detetive que acabou de ser assassinado e retorna como um espírito, porém sem memória. Ao amanhecer, ele deixará de existir, mas sem antes descobrir quem ele era, pois o mataram, e tampouco quem foi seu assassino.

Para isso, ele poderá possuir objetos e ativar truques de forma que interaja com os vivos e resolva quebra-cabeça. Assim, ele poderá mudar o rumo da história e desvendar seus mistérios. Esta versão conta com trilha sonora remasterizada e seções extras com ilustrações. Ghost Trick: Phantom Detective está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Nintendo Switch por R$ 146 e PC (via Steam) por R$ 129.

Story of Seasons: A Wonderful Life - 27 de junho - PS5, XBSX/S, SW, PC

Story of Seasons: A Wonderful Life é um remake do antigo Harvest Moon: A Wonderful Life, simulador de fazenda lançado em 2004 para GameCube e em 2005 no PlayStation 2 (PS2), com visuais atualizados e novas opções. Jogadores poderão mais uma vez administrar sua própria fazenda, com tarefas como plantar vegetais e cuidar de animais, porém o foco deste game está em construir uma "vida".

Além de ter um relacionamento como em outros jogos da série, usuários podem ter filhos, criá-los, investir tempo em sua família e envelhecer junto às outras pessoas da cidade rural de Forgotten Valley. Story of Seasons: A Wonderful Life está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC pela loja digital Steam por R$ 179,99.

Front Mission 1st Remake - 30 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Front Mission 1st Remake é um remake do clássico game de estratégia da Square Enix, lançado em 1995 para o Super Nintendo e em 2003 para PlayStation One. O jogo já havia sido lançado para Nintendo Switch, mas agora chega para mais plataformas. O jogo de estratégia em turnos segue a história de pilotos de robôs gigantes chamados Wanzer, os quais podem ser melhorados para o combate e podem ter partes específicas atacadas para prejudicar suas funções. A história se passa em 2090 e oferece duas campanhas pelos dois lados de organizações em guerra, a Oceania Cooperative Union (O.C.U.) e os Unified Continental States (U.C.S.).

O enredo foca no capitão Royd Clive ao descobrir que sua missão, na verdade, era uma armadilha para iniciar a guerra. Além disso, sua esposa Karen desaparece devido a estes eventos, o que inicia sua busca por ela. É possível jogar no modo clássico para uma experiência mais fiel ao original ou no modo moderno com nova trilha sonora, câmera livre e auxílios. Front Mission 1st Remake chega para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam).

Everybody 1-2-Switch! - 30 de junho - SW

Everybody 1-2-Switch! é a sequência do jogo de lançamento 1-2-Switch. O jogo traz mais minigames inusitados, porém com um novo foco em multiplayer para até 8 pessoas com controles Joy-Con ou até 100 participantes com smartphones como controle. Apresentados pelo cavalo anfitrião Horace, os minigames são jogados em grupo, com atividades que usam o corpo todo, como pular corda, correr maratonas, encher um balão sem estourá-lo e mais. Everybody 1-2-Switch! está disponível para Nintendo Switch por R$ 149.

Noob - The Factionless - 29 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Noob - The Factionless é um RPG em turnos sobre guerreiros que querem atingir o lendário nível 100. O jogo segue a história do neomago Baster, o bárbaro Drek, a Cartomante May e o elementista Log, enquanto se aventuram pelo mundo de Horizon, completam missões típicas de RPG com muito humor e tentam se tornar a elite do game com sua guilda. Noob - The Factionless chegará para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch por preços entre R$ 161,99 e R$ 147,95. A versão de PC (via via Steam e GOG Galaxy) chega a um valor mais acessível de R$ 57,99.

AEW: Fight Forever - 29 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

AEW: Fight Forever traz uma opção mais arcade para fãs de luta livre, com lutas menos realistas e mais voltadas para a diversão. O game inclui muitos modos diferentes e armas para usar, como escadas e latas de lixo. O elenco traz mais de 40 lutadores da AEW como Adam Cole, "Hangman" Adam Page e o saudoso Owen Hart, sem falar das lutadoras femininas como Jade Cargill, Nyla Rose, Yuka Sakazaki e mais.

Além dos modos tradicionais, há também um modo carreira no qual o jogador cria seu próprio lutador e tenta chegar ao topo da AEW. AEW: Fight Forever está disponível para PS5 e PS4 por R$ 299,90 e para Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 389,95.

Crime O'Clock - 30 de junho - SW, PC

Crime O'Clock é um jogo divertido de encontrar objetos, mas que desafia os jogadores a impedirem crimes antes que eles aconteçam. No game, alguém está alterando o fluxo do tempo com delitos que não deveriam acontecer. Assim, cabe ao jogador encontrar e impedir esses eventos, enquanto segue pistas espalhadas por diversas épocas para tentar achar o culpado. O game inclui vastos mapas de 5 eras diferentes: Era do Vapor, Era de Atlântida, Era da Informação, A Era Perdida e a A Era do Nêon. Crime O'Clock está disponível para Nintendo Switch e PC por R$ 89,99.

Sludge Life 2 - 27 de junho - PC

Sludge Life 2 é a sequência do polêmico simulador de vandalismo, que retorna com ainda mais ações controversas. Quando o rapper Big Mud desaparece cabe ao grafiteiro Ghost, controlado pelo jogador, partir em busca dele. A jornada o levará até o hotel Ciggy City Suites, que conta com diversos andares para explorar, causar bagunça e grafitar, aproveitando para derrubar a grande corporação GLUG em seu caminho.

