Giacomo Leopardi: Doodle do Google homenageia poeta italiano

O Doodle desta quinta-feira (30) celebra o 225º aniversário de Giacomo Leopardi. O poeta, filósofo e ensaísta italiano, nascido em 1798, escreveu obras como Canti e Operette morali ("Cantos" e "Obras Morais" em tradução literal, respectivamente) e se destaca como um dos maiores nomes da literatura italiana. A ilustração do Google retrata o estudioso de perfil e escrevendo com uma pena em uma folha de papel. Ao fundo, estantes de livro (que, para alguns olhos, também podem ser vistas como janelas) formam o nome do buscador — e o poeta se situa entre as letras "O" e "E".

Apesar da importância de Leopardi, o Google Doodle de hoje está sendo na página inicial do buscador para poucos países. Apenas os internautas de Brasil, Itália, Irlanda, Islândia e Bulgária conseguem visualizar a ilustração, seja pelo computador ou por celulares Android e iPhone (iOS). A seguir, confira mais detalhes sobre o homenageado do Google do dia e sua ilustração.

1 de 1 Giacomo Leopardi: Doodle de hoje (29) celebra a vida do poeta italiano — Foto: Divulgação/Google Giacomo Leopardi: Doodle de hoje (29) celebra a vida do poeta italiano — Foto: Divulgação/Google

📝 Qual o melhor Doodle do Google? Veja a discussão no Fórum do TechTudo

Quem foi Giacomo Leopardi, homenageado de hoje do Google?

Giacomo Leopardi nasceu em 29 de junho de 1798 em Recanati, na Itália. Ainda nos primeiros de vida, já demonstrava profundo interesse por literatura e passava horas na biblioteca de seu pai. O interesse precoce pela leitura culminou no manifesto "Pompeo in Egitto", escrito por Leopardi quando ele tinha apenas 14 anos. Nessa época, ele já era fluente em latim, hebraico e grego antigo, o que o levou a se tornar um filólogo — ou seja, um profissional que estuda o desenvolvimento histórico de línguas.

O poeta se destaca como um dos percursores do Existencialismo, doutrina filosófica que se concretizou, anos mais tarde, a partir das ideias do pensador dinamarquês Soren Kierkegaard. Além de refletir sobre a existência humana, as obras de Leopardi ainda tinham temas como amores não correspondidos e patriotismo.

O maior êxito do poeta é "Canti", uma coleção que reúne poemas escritos durante toda a sua vida. Giacomo Leopardi faleceu em 1837, aos 38 anos, provavelmente por edema pulmonar ou insuficiência cardíaca.



O que é Doodle?

Doodles são versões comemorativas da ilustrações exibidas na página inicial do Google. O Doodle de hoje comemora o 225º aniversário de Giacomo Leopardi. Nos últimos meses, nomes como Jorge Lafond e Alan Rickman também foram homenageados pelo buscador. Alguns Doodles do Google ainda possuem joguinhos, que divertem os internautas enquanto os informam.

Com informações de Google

Veja ainda: Dicas ensinam a liberar espaço em qualquer celular Android ou iPhone