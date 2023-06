God of War Ragnarok e Spider-Man estão mais baratos nesta semana

Já a plataforma Steam, que é destaque em jogos de PC, chama a atenção com vários jogos da Capcom em oferta, em especial Resident Evil Village pela metade do preço. A versão mais recente de Call of Duty: Modern Warfare 2 também está mais barato por tempo limitado. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira!

Spider-Man: Miles Morales tem muita ação pelos céus da cidade

PlayStation

A promoção Descontos em Dobro está de volta para assinantes da PS Plus. É possível pagar 25% mais barato na assinatura anual do serviço, além de poupar em jogos populares como Dragon Ball Z: Kakarot, Devil May Cry 5 e Dragon’s Dogma: Dark Arisen. Veja as melhores ofertas da loja digital da Sony:

Resident Evil 2 Remake e outros games da série de terror da Capcom estão com desconto

God of War: Ragnarok - R$ 197,93;

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - R$ 99,80;

Ghost of Tsushima: Versão do Diretor - R$ 98,96;

Dragon Ball Z: Kakarot - R$ 77,96;

Devil May Cry 5 + Vergil - R$ 44,02;

Dragon’s Dogma: Dark Arisen - R$ 26,99;

GTA 5 - R$ 107,45;

Bundle Resident Evil 2 e 3 Remake - R$ 74,97;

Far Cry 6 Deluxe - R$ 84,97;

Hades - R$ 74,70.

Xbox

Cult of the Lamb é um game com elementos rogue que usa um visual fofinho para esconder rituais macabros

Steam

Monster Hunter Rise, Borderlands 3 e No Man’s Sky são os destaques em oferta no Steam nesta semana. Um dos grandes sucessos do ano, Hi-Fi Rush também está com desconto por tempo limitado. Veja essas e mais ofertas da plataforma da Valve:

Hi-Fi Rush traz muita ação e humor com base no ritmo

