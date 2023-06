Google Ads fora do ar hoje: site apresenta 'erro 500', segundo usuários

O Google Ads está fora do ar nesta terça-feira (6). A plataforma de anúncios do Google, ao ser acessada, indica que a falha "500. That’s an error" aconteceu e pede para que os usuários tentem utilizar o serviço mais tarde. No Twitter, diferentes usuários relatam o problema, sendo possível encontrar reclamações em diferentes línguas — o que sugere que a instabilidade afeta outros países além do Brasil. No Downdetector, plataforma de monitoramento de ferramentas online, houve um pico de 199 notificações sobre o Google às 10h18.