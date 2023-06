Google anuncia novas funções com IA no Maps, Classroom e mais; saiba tudo

O Google anunciou nesta terça-feira (27), em São Paulo, uma série de novos recursos para o Brasil. As novidades incluem funções que utilizam Inteligência Artificial (IA) para funcionar, como, por exemplo, uma lista de exercícios de diferentes disciplinas no Google Classroom e vistas imersivas de pontos turísticos no Google Maps . A Carteira da empresa em celulares Android também ganhou uma nova função exclusiva no país. Outra novidade são os Plus Codes, que criam endereços digitais para usuários moradores de favelas em todo o país.

O TechTudo acompanhou presencialmente todos os anúncios feitos pelo Google hoje. A seguir, saiba mais detalhes sobre as novidades.

Pagamentos com QR Code na Carteira do Google

A Carteira do Google (Wallet) vai ganhar uma novidade que, a princípio, será exclusiva do Brasil: a possibilidade de fazer pagamentos usando QR Codes pelo celular. A ideia é de que o recurso substitua o pagamento via aproximação em smartphones que não tenham tecnologia NFC.

A novidade será disponibilizada para todos os usuários do sistema Android nos próximos meses. Para usá-la, é preciso primeiro baixar a Carteira na Google Play Store e, depois, cadastrar um cartão de crédito ou débito. Vale dizer que, para fazer as compras, o celular deverá estar desbloqueado, e alguns cartões podem também solicitar confirmação por senha ou biometria. Aqui, confira tudo sobre o novo recurso.

Plus Codes criam endereços digitais para quem vive em favelas no Brasil

Outra novidade lançada pelo Google hoje (27) são os Plus Codes, que criam endereços digitais para moradores de favelas brasileiras. O recurso foi anunciado pela empresa no ano passado, e agora começa a ser distribuído pelas regiões.

Esses Plus Codes transformam coordenadas como latitude e longitude em códigos alfanuméricos, funcionando como códigos postais, disponíveis gratuitamente no Google Maps. Inicialmente, a iniciativa pretende chegar a mais de 20 favelas brasileiras, na expectativa de impactar cerca de 40 mil cidadãos. Os primeiros lugares que receberão o recurso são Cidade de Deus (Ferraz de Vasconcelos, SP) e Tubulação (Poá, SP).

Vista imersiva em pontos turísticos brasileiros e mais no Maps

Agora o Brasil também conta com vista imersiva em vários pontos turísticos do país. A novidade, liberada ano passado para outros lugares do mundo, cria, via inteligência artificial, imagens em 3D de locais como Cristo Redentor, Maracanã e Pinacoteca de São Paulo. De acordo com o Google, neste primeiro momento, serão contemplados pontos turísticos do Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Brasília.

Além disso, outro novo recurso que chega agora ao Maps no Brasil é a vista interior do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A novidade já existe em outros aeroportos do mundo, e permite conferir toda a parte interna do aeroporto diretamente pelo aplicativo, disponível para Android e iPhone.

Série de Exercícios no Google Classroom

O Google Classroom vai ganhar as Séries de Exercícios, um recurso que utiliza inteligência artificial para corrigir os trabalhos e provas de alunos. A novidade, por enquanto, está disponível apenas em inglês, mas será disponibilizada em português a partir do segundo semestre de 2023.

Segundo o que foi divulgado pelo Google, o recurso dará feedback imediato aos alunos, com dicas de como resolver os exercícios. Além disso, para o professor, a função disponibilizará um resumo do desempenho da turma, permitindo, por exemplo, que o educador identifique pontos do ensino que precisem de reforço em cada aluno.

Alertas de enchente em celulares Android

Outro recurso que o Google anunciou hoje são os alertas de enchente diretamente em celulares Android, sem precisar da Busca ou do Maps. A novidade usa o Sistema de Alerta de Previsão de Inundações, que mistura IA à base de dados do Serviço Geológico do Brasil para prever enchentes e criar alertas em tempo real em até 80 localidades do país. Para ter acesso à função, basta apenas ativar as notificações de sistema do celular.

Acesso fácil a informações sobre benefícios sociais e vacinas

A busca do Google também recebeu uma novidade hoje: agora, ao pesquisar por benefícios sociais (como o Bolsa Família e Seguro Desemprego, por exemplo), já no topo da página aparecerá um painel com um compilado de links e informações relevantes de sites do governo. A ideia, segundo o Google, é facilitar o acesso ao que o usuário precisa saber sobre os benefícios.

Além disso, a busca também facilitou a pesquisa por postos de saúde. Para encontrar estabelecimentos do tipo próximos a você, basta buscar por termos como "postos de saúde próximos de mim".

