Google Maps vai mostrar Cristo Redentor e mais locais em 3D; veja como

O Google Maps vai exibir pontos turístico brasileiros em imagens 3D e com um visão 360°. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (27) durante o evento Google for Brasil, em São Paulo. Monumentos como Cristo Redentor, Catedral de Brasília, Museu de Arte de São Paulo (MASP) e Centro do Dragão do Mar serão alguns dos contemplados com o novo recurso. Inicialmente, Visualização Imersiva mostrará locais famosos apenas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza. A tecnologia está disponível para Android e iPhone ( iOS ).

1 de 1 Google Maps vai mostrar pontos turísticos em 3D e imagens 360°C — Foto: Marcela Franco/TechTudo Google Maps vai mostrar pontos turísticos em 3D e imagens 360°C — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O novo recurso do Maps funciona com a ajuda de uma Inteligência Artificial que é capaz de fundir bilhões de imagens do Street View e fotografias aéreas para criar um modelo digital dos pontos turísticos. O app também permite saber quão movimentado está o local e até se existem lojas e restaurantes próximos, o que ajuda a programar uma visita. Para acessar a ferramenta, basta procurar pelos pontos no Google Maps, clicar na primeira imagem disponível com o nome Immersive View e visitar o monumento virtualmente.

Navegação Indoor Live View

Outra funcionalidade divulgada pelo Google é a navegação Indoor Live View no Maps. O recurso também usa Inteligência Artificial e permite que o usuário navegue por locais grandes e movimentados como aeroportos, shoppings e estações de metrô usando apenas a câmera do celular. Nas próximas semanas, o recurso estará disponível para os 3 terminais de passageiros e mais de 300 lojas e restaurantes do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo.

O Indoor Live View é uma experiência de realidade aumentada que projeta, a partir da imagem da câmera do celular, indicações por meio de setas e ajuda as pessoas a navegarem com mais segurança por um local. No aeroporto, por exemplo, será possível encontrar o local de embarque do voo ou lugares para comer e descansar com mais facilidade. O recurso também estará disponível em algumas estações do metrô de São Paulo, como Paraíso e Palmeiras-Barra Funda.

Com informações do Google.

