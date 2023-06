Carteira do Google vai permitir pagamentos com QR Code no Brasil

Quando a tecnologia estiver disponível, bastará apontar a câmera do celular para o QR Code exibido na tela da maquininha para fazer um pagamento usando os cartões de crédito ou débito cadastrados no no Google Pay. Dependendo do emissor do cartão e do valor da transação, a compra só será aprovada mediante uso de senha ou biometria. De toda maneira, O Google avisa que a Carteira sempre exigirá o desbloqueio do celular antes de uma transação. Por motivos de segurança, após algumas transações, o aplicativo pedirá um novo desbloqueio ao usuário. O recibo de pagamento fica guardado no aplicativo.