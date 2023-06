Google Street View ajuda pessoas a encontrarem parentes mortos; teste

Usuários no Twitter estão compartilhando imagens do Google Street View com fotos de parentes que faleceram e foram registrados na plataforma. A trend, que já havia viralizado em 2021, voltou a emocionar e comover usuários da rede social no início desta semana, quando o usuário Andrew Gomes (@londonwebnerd) compartilhou uma imagem de seu falecido avô no portão de casa. Até o fechamento desta matéria, o post já acumulava mais de 6,5 milhões de visualizações e 16,4 mil curtidas.

A iniciativa fez com que diversos usuários buscassem por registros de outros parentes já mortos na ferramenta do Google. Como resultado, diversos perfis têm compartilhado imagens de familiares e amigos nos locais onde eles costumavam visitar antes de morrer e emocionado a Internet.

2 de 2 Fotos de pessoas falecidas no Google Street View viralizam na Internet — Foto: Reprodução/Twitter Fotos de pessoas falecidas no Google Street View viralizam na Internet — Foto: Reprodução/Twitter

Como favoritar um local no Google Maps? Descubra no Fórum do TechTudo.

Em 2021, os registros começaram a viralizar quando o perfil Fesshole (@fesshole) declarou que usava a ferramenta do Google Maps para "se encontrar virtualmente" com o seu falecido pai. Na época, a publicação também incentivou diversas pessoas a fazerem o mesmo, e uma onda de novos posts com as imagens panorâmicas do Street View inundaram a web.

Fotos de pessoas falecidas no Google Street View viralizam na Internet

Além de fotos de parentes, alguns usuários também compartilharam fotos de seus amigos de quatro patas que deixaram saudades desde a partida.

Como usar o Google Street View para encontrar pessoas conhecidas (e até que já faleceram)?

Para pesquisar por imagens de parentes ou amigos, inclusive pessoas que já morreram, usando o Google Street View, abra o Google Maps no computador ou no celular Android ou iPhone (iOS) e pesquise pelos locais onde a pessoa costumava frequentar antes de falecer. Uma dica que pode ajudar a encontrar os registros é pesquisar pelo endereço em que a pessoa morava e os lugares próximos que ela visitava com maior frequência.

Com informações de RepublicWorld e BBC

ASSISTA: 5 funções do Google Maps que você precisa conhecer