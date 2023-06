GTA Online: entenda porque alguns carros sumiram do jogo e como recuperar

A Rockstar Games , desenvolvedora de GTA 5 , removeu quase 200 veículos do modo online do game, após a nova atualização San Andreas Mercenaries lançada dia 13 de junho. Essa decisão irritou a comunidade de jogadores, que também foi impactada pela notícia de que os veículos agora só podem ser comprados por assinantes do serviço por assinatura GTA+, com o valor de R$ 31,90 por mês no PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X e Xbox Series S .

Vale lembrar que essa retirada dos veículos do game não chega a ser uma surpresa: a empresa já havia anunciado, no dia 8 de junho, que removeria carros "menos usados", sem detalhar quais ou quantos. Entenda melhor o caso e quais as formas de ainda conseguir esses veículos no game.

Vários carros de GTA Online desapareceram do modo multiplayer de GTA 5 após atualização da Rockstar Games

A Rockstar Games lançou a atualização San Andreas Mercenaries em GTA Online, a qual adiciona novas missões ao multiplayer online de GTA 5. O conteúdo também traz melhorias para a jogabilidade, como uma nova corrida que não exige apertar o botão A (Xbox) ou X (PlayStation) várias vezes. Porém, usuários na comunidade GTA Forums começaram a contabilizar os veículos que haviam sido removidos após a atualização. Os jogadores descobriram que pelo menos 189 carros e motos não estão mais disponíveis para adquirir nas lojas online dentro do jogo.

Algo que revoltou ainda mais a comunidade é que alguns dos carros removidos agora estão disponíveis para comprar em uma nova função adicionada ao game, o "The Vinewood Car Club", um clube de elite exclusivo para assinantes do serviço GTA+ no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S. Alguns carros muito populares entre jogadores, como o RE-7B e Stirling GT, agora podem ser comprados apenas por jogadores com uma assinatura do GTA+ ativa. Após comprados, eles permanecerão em sua posse mesmo depois do fim do período assinado.

Adição do The Vinewood Car Club a GTA Online como opção para comprar carros removidos deixa jogadores do multiplayer de GTA 5 irritados

Segundo a Rockstar Games, a remoção dos veículos foi realizada para melhorar a experiência de compra. A empresa mencionou que ainda será possível obter esses carros ocasionalmente de outras maneiras, citando a roda da fortuna do cassino como uma possibilidade. Usuários que já possuíam os carros anteriormente poderão mantê-los. Outra forma de os adquirir é pelo Los Santos Car Meet, ao comprar de outros jogadores que tenham interesse em vendê-los.

GTA Online foi lançado em outubro de 2013 poucas semanas após o lançamento de GTA 5 em 17 de setembro de 2013 no PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360. Aos longos desses quase 10 anos, o game recebeu diversas atualizações gratuitas que adicionavam novos conteúdos e novas versões no PC (Steam e Epic Games Store) e nas três gerações de consoles da Sony e Microsoft. O serviço por assinatura GTA+ está disponível apenas nos consoles da nova geração, o que deixa usuários de PlayStation 4 (PS4), PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC de fora.

Carros removidos de GTA Online

Peyote Gasser

Zion Classic

Nebula Turbo

Issi Sport

Vamos

Futo

Ruiner

Romero

Prairie

Michelli GT

Fagaloa

Hermes

Retinue

Tornado Rat-Rod

Massacro Racecar

Jester Racecar

Pigalle

Blade

Picador

F620

Fusilade

Penumbra

Sentinel

Rat-Loader

Schwartzer

Zion Cabrio

Zion

Gauntlet

Vigero

Issi

Seminole Frontier

Dynasty

Tulip

BeeJay XL

FQ2

Serrano

Habanero

Cheburek

Streiter

Franken Stange

Jackal

Oracle Xs

Schafter

Surge

Warrener

Regina

Buffalo

Buffalo S

Tailgater

Asea

Granger

Rancher XL

Ingot

Intruder

Minivan

Premier

Radius

Stanier

Stratum

Washington

Asterope

Fugitive

Dilettante

Hellion

Riata

Seminole

Kalahari

Rebel (Clean)

Sanking SWB

Bodhi

Dune Buggy

Rebel

Injection

Bison

Landstalker XL

Patriot

Contender

Landstalker

Gresley

Baller

Cavalcade 2nd Gen

Cavalcade

Rocoto

Felon GT

Felon

Oracle

Tigon

Imorgon

Zorruso

Locust

Neo

Paragon R

S80RR

Deviant

Stafford

Swinger

Comet SR

Hustler

190Z

GT500

Viseris

Savestra

SC1

Cyclone

Rapid GT Classic

XA-21

Torero

Ruston

GP1

Raptor

Lynx

ETR1

Tyrus

RE-7B

Seven-70

811

Verlierer

Brawler

Coquette Black Fin

Stirling GT

Furore GT

Jester

Alpha

Z-Type

Stinger GT

Stinger

JB700

Cheetah

Entity XF

Cognoscenti Cabrio

Coquette

Feltzer

Infernus

9F Cabrio

9F

Comet

Vacca

Bullet

Carbonizzare

Voltic

Rapid GT Cabrio

Rapid GT

Surrano

Stafford

Revolter

Raiden

XLS (ambas as versões)

Roosevelt Valor

Roosevelt

Cognoscenti 55 (ambas as versões)

Cognoscenti (ambas as versões)

Baller LE (ambas as versões)

Schafter LWB (ambas as versões)

Exemplar

Super Diamond

Squaddie

Mesa

Liberator

Comet

Motos removidas de GTA Online

Thrust

Wolfsbane

Esskey

Avarus

Zombie Bobber

Daemon (variante Bikers)

Rat-Bike

Bagger

Faggio Mod

Fagio Sport

Cliffhanger

Enduro

Nemesis

Hakuchou

Innovation

Sovereign

Hot Rod Blazer

Bati 801RR

Ruffian

Vader

Blazer

PCJ 600

Sanchez (ambas as versões)

Faggio

Akuma

Double-T

Hexer

Lifeguard

Verus

