Homem descobre hemorragia interna grave com ajuda do Apple Watch; entenda

Graças ao Apple Watch , um homem descobriu uma hemorragia interna grave que poderia ser fatal. O caso foi divulgado no Reddit pelo usuário identificado apenas por @digitalmofo, em fevereiro, e o relato viralizou na Internet. De acordo com o homem, o smartwatch da Apple , um Series 7, emitiu alertas de batimentos cardíacos elevados que o fizeram procurar ajuda. A função está presente em modelos de Apple Watch a partir do Series 1, monitora a frequência cardíaca e envia alertas quando detecta ritmos irregulares. A seguir, confira mais detalhes do caso e entenda como o recurso foi capaz de impedir que algo mais grave acontecesse com o rapaz.

2 de 3 Apple Watch 7 fazendo uma chamada de emergência. — Foto: Reprodução/Apple Apple Watch 7 fazendo uma chamada de emergência. — Foto: Reprodução/Apple

Na publicação, o homem conta que, depois de almoçar, se sentiu muito cansado e, por isso, decidiu se deitar no sofá. No entanto, ao acordar, percebeu que havia mais de dez notificações em seu Apple Watch informando que seus batimentos cardíacos estavam acelerados. Ele, então, diz que tentou se manter relaxado, mas as notificações continuaram chegando, fazendo com que ele marcasse uma consulta online com o seu médico.

De acordo com o rapaz, durante a consulta, o médico solicitou que ele informasse os dados de batimentos e taxas de oxigênio no sangue que foram registrados pelo Apple Watch. Ao conferir as informações, o médico ligou para os serviços de emergência e, pouco depois do telefonema, o homem foi atendido pelos paramédicos, dando entrada em um hospital.

Inicialmente, o jovem contou que os médicos acharam que ele estaria tendo um infarto, mas o resultado dos exames mostrou que ele sofria, na verdade, com uma hemorragia interna. Os testes indicaram que sua taxa de hemoglobina no sangue era inferior a 3 g/dL – a título de comparação, as taxas consideradas normais devem ser superiores a 13,5 g/dL em homens e 12 g/dL em mulheres. Níveis abaixo de 6 g/dL são considerados preocupantes e podem levar à insuficiência cardíaca e até à morte.

“Os médicos originalmente acharam que eu estaria tendo um ataque cardíaco, mas, na verdade, eu sofri uma hemorragia no trato gastrointestinal. Eles disseram que se eu não tivesse ido para o hospital e tivesse feito uma transfusão de sangue quando cheguei, eu não teria sobrevivido”, revelou o rapaz. “Eu teria desmaiado e morrido sem saber, se não fosse pelo meu Apple Watch”, continuou.

Como funcionam as notificações de batimentos cardíacos elevados no Apple Watch?

O recurso que impediu que algo mais grave acontecesse com o rapaz está disponível no app Batimentos do Apple Watch. Por lá, usuários podem ativar notificações de frequências cardíacas irregulares e definir valores mínimos e máximos de bpm (batimentos por minuto) para que o relógio passe a enviar alertas quando batimentos muito baixos ou elevados forem detectados. A funcionalidade está disponível nos modelos a partir do Apple Watch Series 1.

3 de 3 Homem que descobriu hemorragia recebeu notificação por app do Apple Watch que monitora batimentos. — Foto: Divulgação/Apple Homem que descobriu hemorragia recebeu notificação por app do Apple Watch que monitora batimentos. — Foto: Divulgação/Apple

Vale dizer que, por padrão, o Apple Watch envia notificações de ritmos cardíacos baixos ou elevados quando detecta batimentos em repouso que estejam acima de 120 bpm e abaixo de 40 bpm por cerca de dez minutos. No entanto, é possível alterar os valores de bpm na aba “Coração” do app, no iPhone (iOS).

Além disso, usuários também podem ativar os alertas de ritmo irregular por lá - assim, o relógio também passará a enviar notificações quando identificar ritmos irregulares que possam indicar fibrilação atrial. Vale dizer, ainda, que em modelos a partir do Apple Watch Series 4, usuários também podem usar o relógio para realizar um elotrocardiograma para registrar sintomas. Além disso, o dispositivo pode ser usado para fazer chamadas de emergência em situações de perigo.

Com informações de India Today, 9To5Mac e Apple (1/2/3)

