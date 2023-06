Homem recupera mala roubada e R$ 15 mil com ajuda de Apple AirTag; entenda

Após ter a mala roubada em um aeroporto nos Estados Unidos, um homem conseguiu recuperar seus pertences, avaliados em mais de US$ 3 mil (aproximadamente R$ 15 mil, em conversão direta), com a ajuda de uma Apple AirTag . Com o dispositivo, Jameel Reid conseguiu localizar a bagagem e entrou em contato com a polícia. Os oficiais, então, efetuaram a prisão do assaltante, que vestia as roupas de Jameel durante o flagrante.

A AirTag, que nada mais é do que um dispositivo de rastreamento, é capaz de informar a localização precisa de um objeto, mesmo quando o usuário não está por perto. A seguir, entenda como o recurso funciona e como o rapaz conseguiu resgatar a mala com o auxílio da ferramenta. O caso aconteceu em fevereiro deste ano.

Ao tabloide britânico DailyMail, Jameel contou que colocou a AirTag dentro da mala enquanto arrumava a bagagem, pois, segundo ele, sabia que poderia acabar precisando do dispositivo um dia. Por isso, quando chegou ao aeroporto internacional de Atlanta e não conseguiu encontrar sua mala na área de coleta, ele já sabia o que deveria fazer. Jameel pegou o celular e tentou localizar a AirTag. Foi então que ele descobriu que sua mala já estava a quilômetros de distância do terminal, próximo à um hospital no centro de Atlanta.

Pouco tempo depois, Jameel percebeu que a mala começou a se mover em direção ao aeroporto novamente, e ele então procurou a ajuda da polícia. O jovem entregou os dados de localização da AirTag para os oficiais, que conseguiram encontrar o ladrão e a mala. O ladrão foi identificado como Craig Nelson e encaminhado para a delegacia, onde foi acusado de roubo, remoção ilegal de bagagem e invasão criminosa.

Ao canal de TV Good Morning in America, Jameel revelou que o assaltante estava usando suas roupas durante o flagrante, incluindo as meias que ele tinha colocado dentro da bagagem. "Ele estava vestindo minha camisa, meu jeans e minhas meias", disse o rapaz, destacando que os itens guardados na mala tinham o valor agregado de US$ 3 mil (aproximadamente R$ 15 mil).

Como funciona uma AirTag?

A Apple AirTag é um dispositivo que funciona como um rastreador digital que tem a proposta de simplificar a procura por objetos perdidos. A fabricante recomenda o uso em chaves, carteiras, malas e mochilas, que podem ser encontrados mais facilmente com a ajuda do app Buscar. O gadget tem três tipos de conexão: Bluetooth, NFC e UWB, que desempenham funções diferentes no dispositivo.

O Bluetooth, por exemplo, pode ser usado para encontrar itens que foram perdidos a quilômetros de distância. Quando isso acontece, a AirTag envia um sinal que pode ser reconhecido por outros dispositivos próximos que, por sua vez, podem enviar a localização do objeto para o iCloud do usuário que registrou o rastreador.

Já a conexão NFC pode ajudar quando a AirTag estiver no "Modo perdido". Nesse modo, o usuário pode configurar o rastreador para compartilhar suas informações de contato com a pessoa que encontrá-lo. Para isso, basta que essa pessoa aproxime o celular - que precisa ser compatível com a tecnologia NFC - da AirTag para ter acesso aos dados de contato.

Por fim, a conexão UWB permite uma comunicação sem fio com maior precisão entre os dispositivos, possibilitando que os dados de localização estejam sempre atualizados. Vale mencionar, também, que a AirTag tem um alto-falante integrado capaz de gerar de bipe para facilitar a busca por itens perdidos, e que a durabilidade da bateria do dispositivo foi pensada para durar por mais de um ano.

