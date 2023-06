Homem usa o ChatGPT para perder 12kg com treino inusitado; veja

O ChatGPT ajudou um homem a perder 12 quilos e mudar o seu estilo de vida. Greg Mushen, que mora em Seattle, nos Estados Unidos, usou a inteligência artificial para criar um plano de exercícios físicos que ele conseguisse praticar com prazer e levar uma vida mais saudável. Com o auxílio do chatbot da OpenAI , Greg, que admitiu odiar praticar corrida no passado, começou a gostar da atividade e, hoje, corre seis vezes na semana.

O homem deu detalhes sobre o caso no Twitter. Mesmo cético de que o chat fosse ajudá-lo efetivamente, ele decidiu seguir o roteiro curioso montando pela inteligência artificial e se surpreendeu com os resultados. A seguir, veja mais detalhes do caso e plano seguido por Greg. Antes, o TechTudo destaca que, apesar do sucesso do ChatGPT neste caso, não é recomendado substituir o trabalho de um profissional especializado por uma IA.

Em uma thread no Twitter feita no dia 29 de abril, Greg deu detalhes de como fez o comando enviado para o ChatGPT. Ele, que já tinha conhecimento em programação, pediu para que o chatbot agisse como um doutor em psicologia do esporte e neurociência. Depois, solicitou que o plano de exercícios tivesse base científica, citando os estudos que deveriam ser referência para o chat.

Alguns comandos depois, o bot foi capaz de montar um roteiro completo com todas as solicitações feitas por Greg. "Eu tinha um plano sólido à minha frente", declarou o homem. Apesar disso, ele diz que ficou descrente que o plano funcionaria porque os passos iniciais eram muito simples, o que chamou sua atenção. No primeiro dia, por exemplo, o ChatGPT recomendou apenas que ele pusesse os tênis de corrida perto da porta de casa. Já no segundo dia, ele deveria separar um horário para a corrida em sua agenda.

Greg só começou a correr no terceiro dia e, mesmo assim, a atividade levou apenas cinco minutos. Foi apenas no 30º dia do roteiro que ele completou sua primeira milha, correndo pouco mais de 1,5 km. De acordo com ele, depois de atingir o marco, ele ficou ainda mais motivado, e não podia esperar para correr novamente. "Cada corrida estava dentro do meu nível de habilidade. Eu ia no meu ritmo. Depois de cada corrida, comecei a me sentir realizado e, como não havia excedido minha capacidade, sempre senti que poderia fazer mais", explicou.

Em entrevista ao portal Insider, Greg contou que uma das suas principais motivações para perder peso e se manter saudável foi sua filha, que tem seis anos de idade. Depois da ajuda do chatbot da OpenAI, ele passou a treinar corrida seis vezes na semana e começou a praticar um tipo de corrida mais longa para melhorar sua capacidade aeróbica. Segundo Greg, ele conseguiu aprimorar sua saúde como um todo com a rotina de exercícios. Além de perder peso, sua frequência cardíaca em repouso diminuiu e ele também tem se sentido mais disposto. "Tem sido divertido ver essas métricas mudarem. Eu me sinto muito melhor", declarou.

Vale destacar novamente que o ChatGPT, apesar de ter acesso a uma vasta base de dados, muitas vezes pode retornar informações incorretas para algumas solicitações. Por isso, ao usar a ferramenta para pensar em séries de exercícios físicos, é recomendado que o usuário confirme as informações fornecidas pelo programa e consulte um profissional qualificado para acompanhar os seus treinos.

Com informações de Insider, TechTimes e Twitter

