Idoso faz anotações à mão de como usar um iPhone e emociona a web; veja

Um vídeo de um senhor de idade aprendendo a usar um iPhone ( iOS ) encantou a web e viralizou no TikTok . Na gravação, compartilhada em maio, a usuária Lillian (@lilwessel) conta que viu o senhor saindo de uma loja da Appleo segurando uma sacola com anotações sobre como usar o celular. A publicação de apenas nove segundos já foi assistida mais de 16,6 milhões de vezes e acumula mais de 2,7 milhões de curtidas na rede social. A usuária não identificou em qual país a gravação foi feita.

Vale lembrar que, segundo o site oficial da companhia, novos consumidores podem se inscrever para participar de um curso guiado que ensina a usar o celular e seu sistema operacional. A seguir, confira mais detalhes sobre a repercussão do vídeo e saiba mais sobre as aulas oferecidas pela Apple.

No vídeo, o senhor aparece segurando uma sacola branca com a logo da Apple na mão esquerda, enquanto é acompanhado por uma mulher. De acordo com a autora do clipe, ele carrega anotações escritas à mão sobre como usar o iPhone. Em janeiro deste, uma foto de um grupo de idosos participando de uma aula em grupo dentro da loja da Apple viralizou no Twitter.

De acordo com uma pesquisa realizada em 2021 pela instituição Pew Research Center, cerca de 61% das pessoas com 65 anos ou mais têm um smartphone, percentual que aumentou consideravelmente na última década. Além disso, cerca de 75% delas também têm acesso à internet.

O vídeo que viralizou no TikTok desta vez foi inundado por comentários de usuários que ficaram sensibilizados com o gesto do senhor. Eles deixaram suas palavras de incentivo ao homem e agradeceram as pessoas dispostas a ajudá-lo. "Estou feliz que alguém fez isso por ele", comentou um. "Eu amo o seu coração. Como uma pessoa mais velha, me vejo tentando continuar aprendendo e crescendo", escreveu um segundo. "Coisas assim me quebram", declarou um terceiro.

Como se inscrever nas aulas gratuitas da Apple?

Pouca gente sabe, mas a Apple oferece aulas online gratuitas para novos consumidores de seus produtos, sem restrição de idade. No site oficial da marca, é possível se inscrever em cursos sobre como usar o iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. Em alguns estados norte-americanos ainda é possível participar de sessões de estudos de 60 minutos para aprender a usar o iPhone e explorar todas as funcionalidades oferecidas pelo aparelho.

No Brasil, a Apple também divulga uma série de sessões que, segundo a marca, têm como objetivo fazer as pessoas aprenderem a criar e “aproveitar ainda mais os produtos”. A ideia é compartilhar os melhores recursos para produção de fotos, vídeos e músicas, além de conhecimentos sobre programação, arte e design.

Para se inscrever em uma das aulas online disponíveis no Brasil, basta acessar o site "https://www.apple.com/br/today/" (sem aspas), selecionar o país e a região, clicar em “Aplicar” e escolher as turmas com base na área de interesse. No entanto, por ora a Apple só oferece sessões no Rio de Janeiro e em São Paulo.

