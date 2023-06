Influencer revela truque pouco conhecido do iPhone que facilita viagens; conheça

O iPhone ( iOS ) possui um recurso pouco conhecido que pode ser bastante útil em viagens. Com a função, é possível checar informações detalhadas sobre voos, incluindo o horário previsto para o embarque e o tempo total programado para a viagem. O recurso ainda exibe um esquema com o mapa-múndi ligando o local de origem do usuário ao seu destino, com uma animação capaz de atualizar o trajeto em tempo real durante o percurso.

O truque ensinando a usar a ferramenta viralizou recentemente no TikTok depois que o usuário BetimiTech (@betimm_b) publicou um vídeo com o passo a passo. Até o momento, o clipe já acumula mais de 58,4 mil visualizações e 2,5 mil curtidas. A seguir, entenda como o recurso do iPhone funciona e como usá-lo para se manter informado sobre o seu voo.

1 de 2 Influencer viralizou mostrando recurso de pré-visualização de voos do iPhone. — Foto: Reprodução/TikTok Influencer viralizou mostrando recurso de pré-visualização de voos do iPhone. — Foto: Reprodução/TikTok

Na gravação de nove segundos publicada no TikTok, o influencer ensina o passo a passo de como usar o recurso. Depois de abrir a câmera do iPhone (iOS), ele faz uma foto do seu cartão de embarque e depois dá um zoom na aba com o número do voo. O rapaz, então, pressiona os dígitos por poucos segundos e, logo na sequência, uma pequena caixa de texto aparece na tela. No vídeo é possível observar que, ao clicar na opção "Pré-visualizar voo", a tela é preenchida por um desenho de um mapa contendo todas as informações necessárias para a decolagem.

O esquema de mapa-múndi liga o ponto de embarque ao local de desembarque por uma linha com o desenho de um avião. Conforme o percurso vai sendo concluído, o avião se movimenta, sendo possível acompanhar a viagem em tempo real. Na parte inferior da tela, é possível checar informações sobre os locais de partida e de chegada, incluindo dados sobre o aeroporto, o portão de embarque, o horário da decolagem e o tempo previsto para a viagem.

Além disso, a pré-visualização de voo do iPhone (iOS) também inclui informações sobre a retirada de bagagens, que podem simplificar o desembarque no local de destino. Vale dizer, ainda, que a função também traz dados sobre possíveis atrasos, incluindo uma nova previsão de chegada considerando o tempo de atraso total do voo.

Como rastrear voos no iPhone (iOS) para conferir os detalhes?

2 de 2 Truque do iPhone (iOS) permite checar atualizações sobre voo em tempo real — Foto: Reprodução/Clara Fabro Truque do iPhone (iOS) permite checar atualizações sobre voo em tempo real — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O recurso que permite rastrear voos é uma função nativa do iPhone desde o iOS 9, que funciona como um truque "secreto". Ela também pode ser usada diretamente pelo iMessage - basta que o usuário envie o número do voo para um contato para que a pessoa consiga acompanhar as atualizações da viagem durante o percurso.

Para usar a função, basta enviar o número do voo como uma mensagem. Em seguida, clique sobre o código e selecione a opção "Pré-visualização do voo" para checar as informações. Os dados sobre partidas e chegadas ficarão disponíveis na tela, bem como o tempo de duração da viagem e o portão de desembarque.

