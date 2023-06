Influencer usa AirTag para treinar cachorro e truque viraliza nas redes; veja

A Apple AirTag é um dispositivo de rastreamento que pode ser usado em objetos ou mochilas para evitar que eles sejam perdidos. No entanto, alguns usuários têm atribuído novas funções para o gadget, como é o caso do dono de um cachorrinho, na Inglaterra, que tem usado o dispositivo para treinar comandos com o seu animal de estimação.

Em um vídeo publicado no TikTok, o tutor de Bogey (@jimboslice), um filhote da raça Golden Retriever, ensina um truque para o cãozinho a partir do som que é emitido pela AirTag. O clipe, postado no final de abril deste ano, já acumula mais de 12 milhões de visualizações e mais de 1,9 milhões de curtidas. A seguir, entenda como o adestramento com o AirTag foi possível.

1 de 2 Influencer usa truque da AirTag para treinar cachorro e viraliza nas redes; veja como — Foto: Reprodução/TikTok Influencer usa truque da AirTag para treinar cachorro e viraliza nas redes; veja como — Foto: Reprodução/TikTok

Na gravação, o tutor de Bogey explica como o AirTag o ajuda no adestramento de cães. Primeiro, ele conta que fixou o dispositivo na coleira do cãozinho e, em seguida, mostra o bichano se divertindo em um gramado enquanto o observa de longe. Ao abrir o aplicativo da AirTag no celular e clicar sobre um botão, o dispositivo emite um som e, poucos segundos depois, o cachorrinho olha para o dono e corre em direção à ele.

O tutor de Bogey, então, recompensa o bom comportamento com um petisco. Na legenda do clipe, ele explica que está treinando o cachorrinho para associar o som emitido pelo AirTag com uma premiação - assim, ele tem usado o gadget da Apple para ensinar comandos e adestrar o pet.

Nos comentários do post, diversos usuários elogiaram o truque e também destacaram que o AirTag pode funcionar como um e-collar, uma coleira de adestramento que emite vibrações e alertas sonoros para treinar o cachorro.

Como funciona o AirTag?

O AirTag é um dispositivo da Apple que permite rastrear objetos. A fabricante recomenda que o gadget seja usado em chaves, carteiras ou mochilas, já que ele pode facilitar a procura pelos itens caso eles sejam perdidos. O pequeno aparelho traz uma série de tecnologias capazes de informar o local exato em que um objeto foi visto pela última vez, e usuários ainda podem configurá-lo para informar os seus dados de contato caso uma pessoa encontre o item que foi perdido.

2 de 2 Apple AirTag: rastreador da Apple pode ser usado em chaves, carteiras e mochilas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apple AirTag: rastreador da Apple pode ser usado em chaves, carteiras e mochilas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Apesar dessa ser a principal função do gadget, alguns usuários descobriram que o dispositivo também pode ser usado para outras finalidades - como o adestramento de pets. Além disso, ao fixar o AirTag na coleira de cães e gatos, tutores podem utilizá-lo para encontrar os animais de estimação caso eles fujam de casa ou se percam durante os passeios na rua, por exemplo.

Com informações de Mirror e TikTok

