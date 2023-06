Ingresso da Taylor Swift no Viagogo: veja por que não comprar no site

📝 Alguém conhece um bom site de vendas de ingressos? Participe no Fórum do TechTudo

Quem não conseguiu comprar ingressos para os show da Taylor Swift no Brasil não deve procurar plataformas alternativas como o Viagogo. O site é utilizado por cambistas e foi, inclusive, notificado pelo Procon por disponibilizar bilhetes falsos ou com valores abusivos para a The Eras Tour. Apesar das contraindicações, alguns fãs da cantora estadunidense têm acessado o endereço devido às extensas filas e à dificuldade de adquirir os tíquetes pelos meios oficiais (o site Tickets for Fun e as bilheterias físicas).

A venda geral para as apresentações extras aconteceu nesta quinta-feira (22) e, mais uma vez, inúmeros fãs não conseguiram adquirir os bilhetes. Caso eles tentem comprar as entradas pelo Viagogo, estarão sujeitos a encontrar ingressos falsos ou que custam até R$ 12 mil.

Viagogo é confiável?

Apesar de ser um site existente há 17 anos, o Viagogo não é confiável. A plataforma nasceu a partir de uma boa ideia: ser um espaço virtual em que pessoas que compraram ingressos e, por alguma razão, não podem mais ir a um show consigam vender suas entradas. No entanto, o endereço foi dominado por revendedores profissionais e por golpistas, que comercializam tíquetes fake ou com valores muito acima dos números oficiais — alguns bilhetes ultrapassam a marca de R$ 10 mil.

No Reclame Aqui, portal de reclamações de serviços online, é possível encontrar inúmeros relatos de vítimas do site — inclusive de fãs da Taylor Swift. Recentemente, a plataforma também ficou em alta devido à venda de ingressos irregulares em shows do RBD e do Coldplay.

Dicas para compras ingressos não oficias do Show da Taylor Swift

Se você não conseguiu comprar os bilhetes para o show da cantora estadunidense e, mesmo assim, não desistiu do sonho de ver a Loirinha no Brasil, existem algumas dicas que podem te ajudar a não cair em golpes. A principal e mais óbvia é não negociar ingressos com desconhecidos — já que não é possível saber se dá para confiar na pessoa. Dê preferência a vendedores que tenham amigos em comum com você, para que você possa se certificar minimamente da idoneidade da pessoa.

Caso não encontre conhecidos com bilhetes à venda, redobre a atenção. Em primeiro lugar, analise o perfil do vendedor nas redes sociais: veja se há fotos com família, amigos e atividade recente na conta. Se o perfil tiver sido criado recentemente e não houver muitas informações nele, desconfie.

Considerando que o vendedor passou por essa primeira verificação e você decidiu adquirir o ingresso com ele, seja cauteloso na hora do pagamento. Verifique, por exemplo, se os dados da chave Pix informada correspondem aos dados pessoais do vendedor. Uma dica importante é pedir para ver, em uma chamada de vídeo, os documentos da pessoa e o próprio ingresso adquirido. Assim você minimiza riscos de cair em golpes.

Vale informar que fãs que caíram em golpes e transferiram valores via Pix para criminosos podem acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) do sistema. Para isso, entre em contato com seu banco e relate a fraude. Será aberta uma investigação do caso, que é analisado em até 7 dias. "Se concluírem que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas você receberá o dinheiro de volta (integral ou parcialmente)”, diz o site do Banco Central.

