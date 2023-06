Instagram fora do ar? App apresenta falha no login nesta sexta-feira

O aplicativo do Instagram apresenta instabilidade nesta sexta-feira (30). Conforme relatos de usuários nas redes sociais, a plataforma impede o acesso de quem tenta fazer login. A mensagem de erro "sorry, there is a problem with your request " aparece na tela do celular após a tentativa de inserir o nome e a senha. Os testes do TechTudo indicam que a frase surge em inglês mesmo em celulares cuja interface não está configurada para exibir conteúdo neste idioma. Publicações no Twitter indicam que a mesma falha afeta internautas de outros países.