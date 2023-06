Intel abandona letra 'i' e muda nomes de processadores da série Core

O objetivo das mudanças é facilitar a identificação dos componentes pelos consumidores. Além disso, segundo a Intel, a 14ª geração marcará um ponto de inflexão na linha de processadores da marca. Os chips serão fabricados no novo processo Intel 4, além de trazer um motor dedicado a inteligência artificial , o Intel AI Engine.

"Nossa base de clientes demonstra como a Intel prioriza inovação e liderança tecnológica com produtos como a linha Meteor Lake, focada em eficiência energética e IA em escala. Para um melhor alinhamento com nossas estratégias de produtos, estamos introduzindo uma estrutura de marca que ajudará os compradores de PCs a diferenciar o melhor de nossa tecnologia mais recente e nossas ofertas principais”, garante Caitlin Anderson, vice-presidente e gerente geral de vendas do grupo de computação para clientes da Intel.