Intel e Dell levam hub de tecnologia para comunidade na Amazônia

350 quilômetros de distância separam a comunidade Boa Esperança de Manaus, capital do Amazonas. É lá que o Solar Community Hub, um projeto que leva tecnologia a 12 comunidades ribeirinhas e indígenas no meio da floresta Amazônica, está localizado. Financiado pela Intel em parceria com a Dell e Fundação Amazônia Sustentável (FAS), são oferecidos serviços como atendimento médico via telemedicina, educação e monitoramento ambiental.

1 de 7 Solar Community Hub está localizado na comunidade Boa Esperança, no Amazonas — Foto: Divulgação/Intel Solar Community Hub está localizado na comunidade Boa Esperança, no Amazonas — Foto: Divulgação/Intel

O mundo está preparado para o lixo eletrônico? Saiba mais e deixe sua opinião no Fórum TechTudo

Desde julho de 2021, a rotina da população mudou para receber o hub. Dois contêineres revestidos internamente de madeira, com uma sala de computadores e outra no estilo de enfermaria, passaram a ser referência para quem mora lá, principalmente por conta do acesso à Internet. O espaço é desenvolvido pela Dell em parceria com a Computer Aid desde 2013. Ao todo, 27 projetos estão em funcionamento ao redor do mundo em países como Nigéria e África do Sul, além de nações afetadas pela guerra da Ucrânia.

No entanto, o espaço brasileiro é exemplo para outros países, segundo o gerente de ESG da Dell na América Latina, Leonardo Tiarajú. “É o Solar Community Hub mais completo, atendendo de ponta a ponta não somente na parte de educação, mas também na profissionalização, saúde, monitoramento ambiental integrado à comunidade e também estruturalmente, com uma escuta ativa às pessoas”, explica.

2 de 7 Projeto oferece educação digitalizada e cursos profissionalizantes através da Internet — Foto: Divulgação/Intel Projeto oferece educação digitalizada e cursos profissionalizantes através da Internet — Foto: Divulgação/Intel

Os responsáveis pela implementação do projeto, que atinge indiretamente mais de 1.600 pessoas, atribuem seu sucesso à presença forte de governança e participação da população. “Este não é o Solar Hub de alguém de fora, mas é da comunidade, gerido, cuidado e usufruído por eles”, explica o superintendente de inovação e desenvolvimento institucional da FAS, Victor Salviati.

Um exemplo é a líder Maria Ana Hipi da Costa, conhecida como Dona Ana. “Corre longe a fama deste Solar e muita gente vem para cá ser atendida", relata. Sua própria família é um exemplo das mudanças. Seu filho Isaías Hipi, formado em pedagogia fora da comunidade, atualmente é professor de informática no hub em Boa Esperança.

3 de 7 Maria Ana Hipi da Costa, conhecida como Dona Ana, é a líder da comunidade Boa Esperança — Foto: Divulgação/Intel Maria Ana Hipi da Costa, conhecida como Dona Ana, é a líder da comunidade Boa Esperança — Foto: Divulgação/Intel

Educação, telemedicina e monitoramento ambiental

De acordo com as demandas da comunidade, são oferecidos cursos em formato EAD de informática, profissionalização, hotelaria, turismo, manejo da terra e mais. Até agora foram mais de 700 horas de aulas realizadas e as aplicações na realidade local aparecem: depois de fazer uma capacitação em Excel, um produtor de farinha da área pôde aumentar o valor da saca de sua produção. O acesso à Internet e aos equipamentos também permite que 15 pessoas realizem faculdade no formato EAD atualmente.

Já na parte de telemedicina, o responsável Rivelino Claro de Carvalho explica que são realizados em média 25 atendimentos por mês no Solar, tanto médicos quanto psicológicos, via rede pública. O processo facilita e agiliza tratamentos que antes precisavam de diversas viagens para Manicoré. Agora, só é necessário ir até o município para realizar os exames. A equipe também se organiza para conseguir as medicações de tratamentos de maneira mais rápida.

4 de 7 Espaço voltado para telemedicina no Sular Community Hub — Foto: Divulgação/Intel Espaço voltado para telemedicina no Sular Community Hub — Foto: Divulgação/Intel

Já a parte de monitoramento ambiental do projeto é realizada a partir do trabalho de monitores contratados pela FAS. Os jovens viajam pelas 12 comunidades da reserva do Rio Amapá para colher informações com a população, para que isso possa trazer potenciais investimentos para a área, bem como conscientizá-la sobre seus direitos.

Outra parte do trabalho é realizar a verificação áreas da floresta em perigo. Através de imagens via satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), os monitores checam possíveis focos de incêndio ou desmatamento e relatam, pelo Solar, a situação da área para os órgãos responsáveis.

5 de 7 Notebooks Dell Rugged são utilizados pelos monitores por oferecerem resistência a climas e atividades extremas — Foto: Divulgação/Intel Notebooks Dell Rugged são utilizados pelos monitores por oferecerem resistência a climas e atividades extremas — Foto: Divulgação/Intel

Infraestrutura e tecnologia do local

Os contêineres do hub são abastecidos com energia solar e funcionam com Internet via rádio, mas, segundo Victor Salviati, em breve a conexão passará a ser via Starlink, a Internet de Elon Musk. Para aguentar as viagens dos monitores ambientais e também as condições extremas da Amazônia, são utilizados no local notebooks literalmente de guerra, o Dell Rugged. Outra adaptação local que permite a economia de energia é o uso da tecnologia Dell Wyse, onde o processamento de dados dos computadores é feito em um único servidor central.

Uma adaptação da infraestrutura feita a partir da escuta da comunidade é a coleta de água da chuva, que é armazenada e tratada para se tornar potável para consumo da população. Antes, eles utilizavam água do rio, que, além de não ser própria para consumo, agora sofre com contaminação por mercúrio por conta da mineração ao longo do rio.

6 de 7 Lorena Jezini, arquiteta da FAS, mostra a diferença entre a água tratada (esquerda) e a água do rio (direita) — Foto: Divulgação/Intel Lorena Jezini, arquiteta da FAS, mostra a diferença entre a água tratada (esquerda) e a água do rio (direita) — Foto: Divulgação/Intel

Estratégia e futuro

Para Claudia Muchaluat, diretora geral da Intel Brasil, “quando você vê a tecnologia aterrisando em um caso real de tech para o bem, a gente percebe o quanto pode acelerar o progresso”. O Solar Hub financiado pela Intel através de um fundo emergencial durante a pandemia é uma das materializações das propostas de ESG da empresa, que aposta na transformação do mundo através da tecnologia.

Na parceria com a Dell, depois do alto custo de implantação do projeto, o financiamento continua, mas com um custo recorrente menor. “A comunidade fica autônoma e consegue autossustentar o projeto, através da FAS, por meio de parcerias público-privadas”, explica a head de comunicação da Intel Carolina Prado.

Para Leonardo Tiarajú, existe a possibilidade de ampliação do projeto. “Nós precisamos de investidores para ter um ecossistema sustentável para crescimento e entender quais são necessidades ou pontos a serem fortalecidos”, explica. A ideia é tornar Boa Esperança um hub central e conectá-lo às outras comunidades da reserva do Rio Amapá. “A partir daí poderemos pensar em como atingir outras reservas da Amazônia ou, no futuro, como chegar ao sertão nordestino”, propõe.

*A jornalista viajou a convite da Intel.

Essa matéria faz parte da iniciativa #UmSóPlaneta, união de 19 marcas da Editora Globo, Edições Globo Condé Nast e CBN. Conheça o projeto aqui 👈

7 de 7 Um Só Planeta — Foto: Editora Globo Um Só Planeta — Foto: Editora Globo