iOS 17 é anunciado na WWDC 2023 com opções de personalização; veja detalhes

O sistema operacional ainda não tem data de lançamento definida, mas deve chegar aos celulares até o final do ano. Além disso, a Apple ainda não divulgou para quais celulares o iOS 17 estará disponível. A seguir, o TechTudo te mostra mais detalhes sobre as novidades anunciadas.

Os recursos anunciados para o iOS 17 se debruçam, sobretudo, em melhorias de comunicação para os usuários. Por isso, apps como o Telefone, Facetime e Mensagens vão ganhar upgrades significativos. Entre as novidades para o Telefone, os usuários vão poder fazer uma personalização profunda na forma com que os contatos vão ser exibidos.

Com o recurso "poster", será possível editar a tela que aparece quando um contato liga. Os usuários vão poder mudar a foto, editar nome, adicionar emojis e criar uma experiência relativamente parecida com o que o iOS oferece em sua atual tela de bloqueio.

Outro recurso que vai ganhar novidades é a caixa de mensagens. No iOS 17, o iPhone vai descrever o áudio gravado para que o usuário consiga ver o que está sendo dito e possa decidir, de antemão, se atende a ligação ou não. O texto irá aparecer em forma de pop-up na tela de bloqueio. O Facetime também vai ganhar um upgrade interessante -- agora, será possível deixar mensagens de vídeo gravadas nele.

O iMessage, por sua vez, vai ganhar melhorias em filtros, além de alguns recursos úteis para a navegação, como um botão que leva o usuário direto para a última mensagem lida. Além disso, agora o app terá suporte à localização, vai contar com diversas mudanças visuais e terá transcrição de áudio gravado.

Por fim, o app vai ganhar o recurso Check-in, que avisa a pessoas previamente selecionadas quando o usuário chega a determinado lugar. A ideia é aumentar a segurança, avisando a amigos e parentes quando uma pessoa chegar em casa, por exemplo, ou mesmo quando ela não chega. Também será possível compartilhar pontos como o nível de bateria do telefone.

O AirDrop também vai sofrer algumas alterações a fim de otimizar a sua performance. Agora, além de arquivos de imagem e vídeos, será possível compartilhar contatos -- recurso, inclusive, que também vai marcar presença no Apple Watch. Além disso, os iPhones também vão compartilhar as informações apenas de estar um ao lado do outro.