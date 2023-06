iOS 17: quando lança e quais iPhones vão atualizar? O que você deve saber

O iOS 17 , nova versão do sistema operacional do iPhone , foi oficialmente anunciado hoje (5) durante a WWDC 2023, a conferência anual da Apple . A atualização é mais simples do que a vista ano passado, durante o anúncio do iOS 16 , mas conta com algumas novidades interessantes. Uma delas é a possibilidade de compartilhar um contato apenas colocando um celular próximo ao outro, via Airdrop. Outra é uma nova tela customizável para contatos do Telefone. Agora, quando lança o novo iOS 17? Como acessar o beta público? Quais iPhones poderão atualizar?

O TechTudo reuniu as principais dúvidas sobre o novo sistema operacional do iPhone. Confira, nas linhas a seguir, o que você deve saber sobre o iOS 17. Vale destacar que o beta será liberado já hoje para desenvolvedores.

Quando lança o iOS 17? Quais iPhones vão atualizar? O que você deve saber

Quais as principais novidades do iOS 17? O que esperar?

O novo iOS 17 não traz tantas novidades quanto o seu antecessor, o iOS 16, mas alguns novos recursos do sistema chamaram atenção durante a WWDC 2023. É o caso do NameDrop, que funciona como um Airdrop de contatos. Com ele, usuários podem compartilhar números de telefone apenas encostando um iPhone ao outro.

Outra novidade interessante do iOS 17 são os banners personalizáveis para contatos. O recurso funciona mais ou menos como a tela de bloqueio do iOS 16, mas voltada para os números salvos na agenda. Com ele, você pode escolher uma foto ou memoji para o contato, alterando a fonte e a cor em que aparece o seu nome. Além disso, ainda na área de chamadas, o novo sistema do iPhone trouxe a transcrição automática de mensagens de voz - o que deve facilitar na hora de decidir se você deve ou não atender a uma ligação.

Outros apps nativos do iPhone também ganharam novidades com o iOS 17. É o caso do Mensagens, que agora permite criar stickers animados de forma fácil pelas Live Photos. Você pode conferir todos os anúncios do iOS 17 aqui.

Quando o iOS 17 vai lançar?

Ainda não há previsão oficial de lançamento para o iOS 17. Por enquanto, ele só foi anunciado e liberado no beta para desenvolvedores. Caso a Apple siga o cronograma que costuma seguir anualmente, a expectativa é de que a atualização seja lançada em meados de setembro de 2023, no evento de anúncio do novo iPhone 15. Porém, por ora, não há data confirmada.

Saiba quem pode ter um perfil beta no iOS 17

Quais iPhones vão atualizar para o iOS 17?

O iOS 17 será liberado para iPhones a partir do iPhone XS - ou seja, os modelos iPhone 8 iPhone 8 Plus não poderão atualizar para o novo sistema operacional móvel da Apple. Abaixo, veja a lista completa dos modelos de iPhone que receberão o update:

O beta do iOS 17 já foi liberado? Como acessar?

O beta do iOS 17 para desenvolvedores foi liberado já na segunda-feira (5), mas a primeira versão do beta para público geral deve ser lançado apenas no mês que vem. Neste ano, só poderá baixar a versão de testes para desenvolvedores quem tiver um perfil verificado de desenvolvedor.

Vale lembrar que apenas assinantes do Programa de Desenvolvedores da Apple, que custa US$ 99 anuais (cerca de R$ 500, em conversão direta), podem testar o beta. A inscrição para o programa (e que libera acesso antecipado ao iOS 17) deve ser feita pelo site oficial, em "https://developer.apple.com/programs/enroll/". Depois, com o perfil verificado de testador, você deve seguir este caminho para baixar o novo sistema:

Abra os Ajustes do iPhone e vá em "Geral"; Toque sobre "Atualização de Software" e, em seguida, vá em "Atualização de Beta"; Quando uma nova versão do beta estiver disponível, você poderá baixá-la pelos Ajustes.

