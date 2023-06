iPhone 13: uma escolha inteligente para presentear no Dia dos Pais

O iPhone 13 é uma excelente escolha de smartphone topo de linha, com ótimo desempenho e eficiência energética, mesmo tendo sido lançado há quase dois anos. Para quem está em busca de um celular premium para si ou para presentear neste Dia dos Pais, a Americanas fala mais sobre as versões do iPhone 13 a seguir.

Apple manteve iPhone 13 e iPhone 13 Mini em sua linha

Os iPhones 13 e 13 Mini ainda são vendidos oficialmente pela Apple, juntamente com o iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, o iPhone 12 e o iPhone SE de 2022.

Ao mesmo tempo, o consumidor encontra iPhones mais antigos em estoque com varejistas e vendedores parceiros na Americanas, incluindo o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max, que podem ter preço mais interessante do que a linha 14 Pro.

Vale lembrar que o valor dos smartphones novos da Apple não sofre muita redução, como acontece com outras marcas, mas seu preço de revenda como aparelho usado também se mantém interessante.

O iPhone 13 tem tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 13 Mini tem display de 5,4 polegadas. A tela é a Super Retina XDR OLED de 60 Hz, com proteção Ceramic Shield. O visual é praticamente o mesmo do iPhone 14, com tela e laterais retas, estilo clean e industrial.

Os dois celulares possuem suporte para internet 5G e vêm com o processador Apple A15 Bionic de seis núcleos: dois dedicados a alto desempenho e quatro para eficiência energética, e GPU de quatro núcleos para processamento gráfico. A Apple aponta que o motor neural foi melhorado para integrar recursos de inteligência artificial a aplicativos e operações que realizam cálculos em tempo real.

Nas câmeras, os dois aparelhos apresentam lente principal de 12 MP na traseira, que permitem fotos em alta qualidade com resolução de 4000x3000 pixels, gravação de vídeos em 4K e captura de luz 47% maior do que o modelo anterior; e lente ultrawide de 12 MP que possibilita imagens com amplitude e mais detalhes, mesmo em locais escuros.

A câmera frontal também tem 12 MP e fica no tradicional notch, ao lado do sensor de biometria Face ID. iPhone 13 e iPhone 13 Mini estão disponíveis com armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB.

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max atendem profissionais e criadores de conteúdo

Celulares mais voltados a criadores de conteúdo e profissionais, que precisam de ainda mais performance, o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max contam com tela de 6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente. O painel é o Super Retina XDR OLED com tecnologia ProMotion, que permite mais fluidez nas animações, chegando a 120 Hz de atualização (ou 120 vezes por segundo).

Eles estão disponíveis com armazenamento de 128, 256, 512 GB ou 1 TB. O acabamento é em Ceramic Shield na tela e vidro matte texturizado na traseira, com estrutura de aço inoxidável.

Os celulares 13 Pro da Apple contam com o mesmo processador A15 Bionic de seis núcleos e GPU de cinco núcleos. Há ainda um incremento na memória RAM para ganho de performance e baterias maiores, na comparação com o iPhone 13 e o iPhone 13 Mini.

Outro diferencial dos modelos 13 Pro está nas câmeras, com três lentes de 12 MP (teleobjetiva, grande-angular e ultra-angular), com zoom óptico de 3x e zoom digital de 15x, Modo Noite, Modo Retrato, dupla estabilização e gravação de vídeo em 4K.

Outros destaques são o Modo Cinema, que grava a 1080p 30 quadros por segundo com escolha de profundidade de campo, e o ProRes, que permite compressão de vídeo sem perda de qualidade e resolução de até 5K.

Vale a pena comprar um iPhone 13 em 2023?

Sim, os celulares da linha iPhone 13 ainda são uma excelente opção, mesmo tendo sido lançados em setembro de 2021.

Na comparação com a família iPhone 14, o design é muito similar e não houve um salto enorme em desempenho ou recursos. As principais diferenças da geração mais recente foram a nova câmera de 48 MP, a troca do notch para a Dynamic Island na tela e o novo chip A16, mas apenas no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Seja com um iPhone 13, 13 Mini, iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max, o usuário terá em mãos um aparelho premium, que funciona sem travamentos e roda qualquer aplicativo ou game da App Store. Sua bateria dura um dia todo de uso e eles devem receber atualizações de sistema e segurança por mais três anos, no mínimo.

E enquanto os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max entregam mais desempenho para quem grava vídeos e cria conteúdo, o iPhone 13 Mini é uma boa escolha para consumidores que preferem um aparelho menor.