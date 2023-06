iPhone 14 ajuda a salvar vida de alpinista com perna quebrada; vídeo

Uma mulher conseguiu ser resgatada após sofrer um acidente numa trilha graças ao uso do SOS de Emergência , recurso do iPhone 14 que usa conexão via satélite. O caso ocorreu no último sábado (24), na área remota de Trail Canyon Falls, na Floresta Nacional Angeles, na cidade de Los Angeles (Estados Unidos). A alpinista sofreu uma fratura na perna após parte da trilha em que caminhava desabar. Sem sinal de rede celular, ela chamou o socorro a partir do smartphone da Apple .

O SOS Emergência é um dos recursos que, junto ao modo de Detecção de Acidentes, foi apresentado com a linha iPhone 14 ---- lançada em setembro de 2022. As funcionalidades fazem parte da recente estratégia da marca americana de oferecer ferramentas de segurança para situações de risco às quais usuários se submetem. Até o momento, não há previsão de chegada da função ao Brasil, mas a empresa já sinalizou o desejo de oferecer o serviço em novas regiões.

A vítima do acidente foi a alpinista Juane Reys. Em entrevista à emissora de TV ABC, a mulher disse que tentou ligar para o 911 (equivalente estadunidense ao 190 aqui no Brasil), mas não havia sinal de rede no local. “Ainda bem que meu celular tinha esse recurso de SOS Satélite”, contou.

Com isso, o iPhone encaminhou a localização dela ao Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles (LASD), que a resgatou de helicóptero. A vítima já recebeu alta e se recupera em casa. De acordo com o órgão, Juane Reys foi a terceira pessoa que eles conseguiram salvar este ano com apoio da ferramenta SOS de Emergência do celular da Apple.

Veja o vídeo do resgate

Não foi a primeira vez que o iPhone 14 foi essencial em um resgate. Em abril, o TechTudo noticiou um caso em que a função ajudou a salvar a vida de três estudantes nos Estados Unidos. Na ocasião, o grupo passou por apuros após ficar preso por mais de três horas numa gruta de água profunda e fria. Já com sinais de hipotermia, um deles sacou o celular da Apple e usou o recurso do SOS de Emergência para enviar mensagens pedindo ajuda.

Como funciona e como acionar o SOS Emergência

O iPhone 14 se comunica com uma pequena constelação de satélites de baixa órbita da empresa Globalstar. No Brasil, o recurso ainda não está disponível. Mas, para usá-lo em países como Estados Unidos e Reino Unido, basta discar o número de emergência. Caso não haja sinal de rede celular, o celular te orientará a usar o Texto de Emergência Via Satélite.

Durante o funcionamento, uma espécie de bússola é exibida na tela, indicando a direção do satélite mais próximo, para onde você deve apontar o iPhone. É preciso estar em uma área aberta, sem prédios que bloqueiem a visão do céu, por exemplo. Quando a conexão for estabelecida com sucesso, a localização será enviada automaticamente, e o usuário poderá enviar mensagens para a central de emergência da região, informando o ocorrido.

Com informações de TV ABC7 e Mike Leum (via Twitter)

