iPhone 14 Pro custa 38% do salário anual de um brasileiro médio

Um iPhone 14 Pro com armazenamento de 128 GB pode custar 38% da média salarial anual de um brasileiro. As informações são do World of Statistics, que realizou um estudo para determinar o impacto financeiro da compra de um celular da maçã no orçamento das pessoas ao redor do mundo. Enquanto o Brasil ocupa o sexto lugar entre os países com os maiores percentuais, a Suíça e os EUA se distanciam consideravelmente e se encontram na outra ponta do ranking, com os menores valores, que ficam em 1,8% e 2%, respectivamente.