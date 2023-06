iPhone 14: processadores entregam mais desempenho e eficiência energética

A família iPhone 14 foi lançada no ano passado, equipada com dois dos processadores mais poderosos já fabricados para smartphones. Os chips Apple A15 Bionic e A16 Bionic garantem alta performance e eficiência energética para o iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. A Americanas fala mais sobre os flagships da Apple a seguir.

Conheça a família iPhone 14 e iPhone 14 Pro

A mais recente geração dos smartphones da Apple manteve o mesmo design de anos anteriores, com tela e laterais retas, estilo clean e industrial.

O iPhone 14 tem tela de 6,1", enquanto o iPhone 14 Plus ganhou tela de 6,7", mesmas dimensões do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max, respectivamente.

Os quatro celulares contam com painel OLED chamado pela Apple de Super Retina XDR, com proteção Ceramic Shield. Enquanto o iPhone 14 e o 14 Plus possuem vidro na traseira e estrutura de alumínio, os modelos 14 Pro e 14 Pro Max vêm com vidro matte texturizado com estrutura em aço inoxidável.

Uma novidade dos iPhones 14 Pro e iPhone 14 Pro Max que chamou a atenção foi a troca do entalhe, presente desde o iPhone X, para um recorte na tela em forma de pílula, onde ficam a câmera de selfie e os sensores para desbloqueio via Face ID.

A área batizada de Dynamic Island (ilha dinâmica) expande o recorte da tela para criar uma nova forma de exibir notificações e informações, que serão atualizadas em tempo real.

O recorte circundado por pixels totalmente pretos se expande para mostrar a identificação de ligação, gravação, player de música, direções do app de mapa, a chegada do seu carro de aplicativo, entre outras funcionalidades. Tudo isso aproveitando o espaço "vazio" nas laterais no alto da tela, deixando outras notificações e o funcionamento de outros apps para o restante do espaço.

Duas grandes novidades de toda a linha iPhone 14 são a detecção de acidentes, para alertar os contatos de emergência, e o acesso emergencial a uma rede de satélites, para que os usuários consigam pedir socorro em situações de perigo e em locais sem sinal. São serviços que estão sendo ampliados para todos os países.

Quais são os processadores do iPhone 14 e 14 Pro?

O iPhone 14 e o iPhone 14 Plus vêm equipados com o processador Apple A15 Bionic, que os especialistas chamam de System-on-a-chip (SoC). Esse é o mesmo chip usado nos iPhones 13, de 2021. Um SoC, ou sistema em um chip, é uma unidade que inclui processamento de dados, memória interna, processamento gráfico, recursos de inteligência artificial, entre outros.

A Apple utiliza a tecnologia de chip ARM em seus processadores, cuja principal característica é a eficiência, ou seja, a entrega da melhor performance utilizando menos energia e gerando menos calor.

O A15 Bionic possui CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), Neural Engine de 16 núcleos e GPU de 5 núcleos, com potência de sobra para rodar games com gráficos pesados e apps de realidade aumentada com fluidez, segundo a Apple.

A empresa reforça que o design interno do A15 oferece melhor eficiência térmica, o que garante mais tempo de uso: até 26 horas de reprodução de vídeo no iPhone 14 Plus. Para um usuário médio, isso significa praticamente dois dias com o celular longe do carregador.

Além disso, o Secure Enclave do chip A15 Bionic protege informações pessoais como os dados do Face ID, contatos e outros dados armazenados no seu iPhone.

Já os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max ganharam um novo processador, o Apple A16 Bionic, desenvolvido pela empresa em um processo de quatro nanômetros, para ampliar ainda mais sua eficiência energética. São quase 16 bilhões de transistores para velocidade e eficiência.

Segundo a marca, esse SoC conta com CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), para realizar tarefas exigentes com facilidade e atender o usuário em uma rotina multitarefa, com vários apps abertos, como deve ser um smartphone dedicado a profissionais.

O Neural Engine de 16 núcleos do chip é capaz de realizar cerca de 17 trilhões de operações por segundo e fazer análises de imagens, pixel por pixel, para melhorar o resultado geral das fotos do sistema de câmeras. E a GPU de 5 núcleos banda da memória 50% mais larga para jogos com gráficos ainda mais complexos.

Por fim, todo esse desempenho com consumo eficiente consegue manter o A16 Bionic em alta velocidade por mais tempo, assegurando uma performance ágil e estável ao iPhone 14 Pro e ao iPhone 14 Pro Max.

A eficiência energética garante até 23 horas de reprodução de vídeo no iPhone 14 Pro e até 29 horas no iPhone 14 Pro Max.

Testes benchmark realizados no início do ano mostraram que o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max têm desempenho 20% superior na comparação com o Galaxy S23 Ultra, da Samsung, que vem equipado com uma versão personalizada do processador Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm.

Como estão os celulares da Apple atualmente?

A Apple segue um calendário de lançamentos anuais. A família do iPhone 14 foi apresentada em setembro de 2022 e o mercado aguarda o anúncio do iPhone 15 para o mesmo período deste ano.

Ainda não há informações oficiais sobre os novos iPhones, sobre mudanças em design ou novas tecnologias. O mercado espera apenas que os aparelhos mudem do cabo Lightning para USB-C, atendendo à regulamentação da União Europeia.

Além do iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, a Apple ainda vende oficialmente o iPhone 13 e o 13 Mini, o iPhone 12 e o iPhone SE de 2022.

Ao mesmo tempo, o consumidor encontra iPhones mais antigos em estoque com varejistas e vendedores parceiros da Americanas.